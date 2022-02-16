16 Şubat 2022 altın fiyatları uçuşa geçti! İslam Memiş uyardı: Mart, Nisan'da gelebilir hazır olun!
16 Şubat altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim nedeniyle dün son 8 ayın zirvesine çıkan altın bugün de yükselmeye devam ediyor. Gram altın 810 liradan alıcı buluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ve mart, nisan ayına işaret etti.
16 Şubat altının gram fiyatı 810,91 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1.337,00, yarım altın 2.673,00, cumhuriyet altını da 5.328,00 liradan satılıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu. "Mart ve Nisan’da dünyada ticaret ve yasalar yeniden şekillenecek." ifadelerini kullanan Memiş şöyle devam etti:
"Hazırlıklı olun"
-Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı.
Mart veya Nisan’da yeni düzenleme gelebilir.
Hazırlıklı olun diye söylüyorum.
-Bankalara kafa tutan ”Müşteri benim, kralları ben koyarım” diyen kendilerini kral ilan eden internet satış siteleri için de bankaların gücünü görecek.