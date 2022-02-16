16 Şubat 2022 altın fiyatları uçuşa geçti! İslam Memiş uyardı: Mart, Nisan'da gelebilir hazır olun!

"Hazırlıklı olun"

-Vergisiz veya daha akıllıca diye sosyal medya üzerinden vergisiz satış yapanlar, şimdiden vergi mükellefi olmak için hazırlığını yapmalı.

Mart veya Nisan’da yeni düzenleme gelebilir.

Hazırlıklı olun diye söylüyorum.