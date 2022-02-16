BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 814,15
HABER /  GÜNCEL

Murat Ağırel kimdir kaç yaşında Murat Ağırel ne iş yapıyor?

Murat Ağırel kimdir kaç yaşında Murat Ağırel ne iş yapıyor?

Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline ilişkin yaptıkları haber nedeniyle cezaları onanan ve bunun ardından gidip adliyeye teslim olan gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi.

Abone ol

 Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları tahliye edilmesinin ardından merak edildi. Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar. Peki Murat Ağırel kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Murat Ağırel kimdir: Adana Ceyhan'da 23 Eylül 1978 yılında doğan Murat Ağırel, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Ceyhan'da tamamlamıştır. Ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nden mezun olmuş ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü de başarı ile bitirmiştir.

2006 senesinde Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yürütmüştür. Dört büyük Cumhuriyet Mitingi'ni tertip etmiş, 3 Hukuka Saygı Mitingi, 7 Teröre Lanet Mitingi, 22 Sokak yürüyüşü, 1274 salon toplantısı, 5 Türkiye Forumu'nu da düzenleyenlerden olmuştur. Memleket Sevdalıları Derneği kuruculuğunu yapmıştır ve 3 dönem Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmış ve 7 yıl 3 ay cezaya çarptırılmıştır.

Son yıllarda kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabı ve Sarmal adlı kitabı yayınlamıştır.

Murat Ağırel son olarak Yeniçağ Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır. Daha önce Medya Siyaset ve Oda TV bünyesinde de yer almış ve yazılar yazmıştır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak seçime girmiştir.

 Murat Ağırel kitapları

Şaki

Sarmal

Haberler.com - Gündem

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta 50 yıldır bu işi yapıyor! En az 15 defa elden geçiyor: Şuanda 3 kişi bu mesleği yapıyoruz
Sivas'ta 50 yıldır bu işi yapıyor! En az 15 defa elden geçiyor: Şuanda 3 kişi bu mesleği yapıyoruz
Kırklareli'nde görüntü mide bulandırdı! Kaçak 1,8 ton ete el konuldu
Kırklareli'nde görüntü mide bulandırdı! Kaçak 1,8 ton ete el konuldu
FETÖ’den ihraç komiser Mehmet Kargın çiftliğin gider çukurunda öldü
FETÖ’den ihraç komiser Mehmet Kargın çiftliğin gider çukurunda öldü
Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması
Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Kontrolden çıkıp dehşet saçtı: Ölü ve yaralı var
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Kontrolden çıkıp dehşet saçtı: Ölü ve yaralı var
Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi Melih Mahmutoğlu maçın yıldızı oldu
Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi Melih Mahmutoğlu maçın yıldızı oldu
Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim
Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim
Yunanistan'a kaçacaklardı! Karar verildi
Yunanistan'a kaçacaklardı! Karar verildi
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye kapatma davasında ek süre
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye kapatma davasında ek süre
Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'
Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'