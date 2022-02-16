Arif Şentürk öldü mü kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?

Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, 81 yaşında yoğun bakım tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arif Şentürk'ün ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu. 81 yaşında ölen Arif Şentürk, özellikle “Deryalar”, “Ramize” ve “Safiye” gibi şarkıları ile nam saldı. Peki Arif Şentürk aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

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Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki sanatçı pazar günü yoğun bakıma alınmıştı. Arif Şentürk'ün ölümünün ardından Arif Şentürk'ün hayatı merak konusu oldu. 12 albümü olan Arif Şentürk “Deryalar”, “Ramize” ve “Safiye gibi şarkıları ile akıllara kazındı. Peki Arif Şentürk aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir?

Sanatçının cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Zeytinburnu Seyitnizam Camisi’nden kaldırılacağı öğrenildi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm yapan Arif Şentürk, Balkan ve Rumeli bölgelerinden derlediği, özellikle “Deryalar”, “Ramize” ve “Safiye” gibi türkülerle akıllara kazındı.

Arif Şentürk kimdir:

1941 yılında Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.