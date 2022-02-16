Meral Akşener: Löm löm konuşarak geziyorsunuz

İYİ Parti Grup Toplantısında konuşan Meral Akşener zamlar konusunda eleştiride bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi sayın Erdoğan da isyanda" dedi. "Löm löm konuşarak geziyorsunuz" diyen Akşener sıkıntılara çare bulunması çağrısı yaptı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

Erdoğan hâlâ 2016 yılındaki sözlerini tekrar ediyor, utanmadan çıkıp yastık altı diyor!

Motokuryeler kadrosuz bir şekilde, yasal güvenceleri yok. Motokuryelerle ilgili hukuki standart getirilmesi ve karın tokluğuna çalışan kurye kardeşlerimize güvenceli çalışma hakkı tanınmalı.

Gençlerimizin köle gibi çalışmasına izin veremeyiz. 1 Ocak itibariyle yüzde 125 zamlı elektrik faturalarıyla karşılaştık. Sadece kışın ortasında yapılan bu zamlar bile iktidardakilerin gitmesi için yeterli bir sebeptir.

Mesela berber dükkânı işleten bir esnaf kardeşim kasım ayında 1500 lira elektrik faturası ödemiş, bu ay ise 4 bin 600 lira fatura gelmiş. Yani kiradan fazla fatura geliyor. Esnaf kardeşim de haklı olarak soruyor. “O zaman ben de saç traşının fiyatını üç katına mı çıkarayım?” Böyle bir zulüm zammı olabilir mi?

Mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda ama ilginçtir, sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi sayın Erdoğan da isyanda, kim yaptı kardeşim bu zamları! İşi gücü bırakmış muhalefeti “yaygaracı” diye suçlamakla meşgul. Zamları ben mi yaptım kardeşim.

Gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini olumlu karşılıyoruz. Ama bu vesileyle iktidarı da uyarmak istiyorum. Bu indirim bir defalık bir etkidir. Yani yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde bir defaya mahsus olarak bazı gıda ürünlerindeki fiyatlarda yüzde 7 oranında bir gerileme olabilir. Ancak bu yöntemle enflasyon düşmez. Enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız bu ay vergi düşürseniz bile gelecek ay fiyatlar yeniden artmaya devam eder.

Löm löm konuşarak bu millete parmağınızı sallayarak geziyorsunuz. Çare olun bu insanlara göreviniz bu sizin.

Zamları devlet yapmadı demek de giderayak AK Parti'ye nasip oldu.