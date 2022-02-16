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İngiliz basınından tartışma yaratacak Putin'in zihin haritası: Kibir, ruh hastası...

İngiliz basınından tartışma yaratacak Putin'in zihin haritası: Kibir, ruh hastası...

Ukrayna ile yaşadığı gerilimde gözlerin üstünde olduğu Rusya Devlet Lideri Putin için İngiliz basınından dikkat çeken bir haber geldi. Hazırlanan görselde Putin'in sözde zihin haritası oluşturuldu ve Putin için "kibirlilik" "saldırganlık" gibi tanımlar kullanıldı.

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Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan gerilim nedeniyle dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Batı'dan kimi ülkeler savaşın her an çıkabileceğini söylerken, kimi ülkeler de devreye girerek tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, son yaptığı açıklamada, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" dedi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırını tamamen boşaltmadığı anımsatılarak, çatışma riskinin sürdüğüne dikkat çekiliyor.

İngiltere basınından Sun gazetesi, yüksek gerilimin yaşandığı bir dönemde Putin'e ilişkin ilginç bir habere imza attı.

Vladimir Putin'in paranoyak zihninin iç yüzü" şeklindeki başlıkla aktarılan haberde, Rus liderin zihin dünyası mercek altına alındı.

Putin'in zihni çeşitli bölümlere ayrılarak, bunlar "ABD başkanlarına karşı saldırganlık", "NATO korkusu", "Batı'nın gelişmesiyle ilgili kıskançlık", "Kibir", "Ruh hastası", "Sovyetler Birliği özlemi" şeklinde isimlendirildi.

1989 hatırlatması: KGB'de binbaşıydı
"Putin'in aklından neler geçtiğini anlamak istiyorsanız, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı zamana geri dönmelisiniz" denilen haberde, Rus liderin o sıralarda Almanya'nın Dresden kentinde bulunan istihbarat servisi KGB'de binbaşı olduğu anımsatıldı.

Putin'e sert eleştiriler yöneltilen haberde şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığarak bir koruma şantajı organize ediyor. Bunun için yapmanız gereken ilk şey, korumak istediğiniz şeyi korkutmaktır. Ardından, kurbanın (Ukrayna) polise (bu durumda NATO) güvenmediğinden emin olmaya çalışırsınız.
Yani Putin'in eylemleri, insanlara NATO'nun bölündüğünü, savaşmayacağını ve korunmak için gangsterle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşündürmekle ilgili. Putin, Ukrayna'yı tehdit ederek Sovyet dönemi otoritesini restore ettiğine inanmamızı istiyor."

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