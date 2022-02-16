Nihat Özdemir'den Süper Lig TV açıklaması! İstediğimiz teklif gelmezse maçları biz yayınlarız

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesine ilişkin uygun teklif gelmemesi durumunda Süper Lig TV'nin alternatif olduğunu söyledi. Yayın ihalesine gelen teklifler geçen yılın bile altında kalınca kulüpler televizyon kurmaya karar verdi...

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Süper Lig Yayın İhalesi'nde Teklifler bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin bile çok altında kaldı. En yüksek teklifin bile 2 milyar TL’yi bulmaması üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili konuştu. Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" dedi.

Özdemir, "Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır" ifadelerini kullandı. Tekliflerle ilgili konuşan Özdemir, "İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklifler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni teklif eski alacaklarının da altında!

Süper Lig’in yeni sezondaki resmi yayıncısını belirlemek amacıyla önceki gün yayın şirketlerinden alınan teklifler kulüpleri hayal kırıklığına uğrattı. Teklifler bu sezon kulüplerin yayın gelirinden elde ettiği 2 milyar 650 milyon TL’nin bile çok altında kaldı. En yüksek teklifin bile 2 milyar TL’yi bulmaması üzerine kulüp başkanlarından oluşan yayın komisyonu farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.

“Süper Lig TV kurup, maçları kendimiz yayınlayalım"

Hürriyet'ten Ali Demirçubuk'un haberine göre, alternatiflerin ilki dekoderlerin kulüpler tarafından satılması. İhaleyi kazanan şirket, satılan dekoder sayısına göre Süper Lig kulüplerine yayın ödemesi gerçekleştirecek. Bunun için öncelikle yayıncı kuruluşun bu öneriyi kabul etmesi gerekiyor. İkinci ve en çarpıcı teklif ise tam anlamıyla bir devrim niteliğinde; “Süper Lig TV kurup, maçları kendimiz yayınlayalım."

Yayıncılardan destek alınacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi. Buna göre Süper Lig TV, yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak.

Cuma günkü toplantıda netleşecek

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.