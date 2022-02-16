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Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu

Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalanan eşi Emine Erdoğan da iyileşti. Emine Erdoğan, testi pozitif olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine katılamamıştı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da iyileşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE gezisine giderken "Emine Hanım henüz karantinada olduğu için geziye katılamayacak" demişti. Emine Erdoğan kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla korona testinin negatife döndüğünü ve karantinadan çıktığını duyurdu.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.

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