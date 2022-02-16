BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 814,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de sigortası yapılmayan kişi işyerini yaktı! Kaçarken yakalandı

Rize'de sigortası yapılmayan kişi işyerini yaktı! Kaçarken yakalandı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, sigortası yapılmadığı gerekçesiyle çalıştığı iş yerini yaktığı öne sürülen kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Abone ol

İlçeye bağlı Yeniyol köyündeki bir işletmede kundaklama sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatan jandarma ekipleri, işletmede yaklaşık 7 aydır garson olarak çalışan D.K'nin (42), sigorta girişinin yapılmaması nedeniyle iş yerinin üst katında bulunan odayı yaktığını, yangının büyüyerek işletmenin tamamını etkilediğini belirledi.

D.K, olay yerinden kaçtığı iş yerine ait otomobilin çamura saplanması üzerine kaçışını yaya sürdürdü. Kaçarken sarp coğrafi yapıya sahip bölgede düşerek yaralanan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'nın büyük korkusu: Hayatı durduracak elektrik kesintileri
Almanya'nın büyük korkusu: Hayatı durduracak elektrik kesintileri
Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu
Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu
Erken rezervasyon yüzde 50 fiyatı ucuzlatıyor! İşte Antalya Fethiye Bodrum gecelik fiyatlar...
Erken rezervasyon yüzde 50 fiyatı ucuzlatıyor! İşte Antalya Fethiye Bodrum gecelik fiyatlar...
İngiliz basınından tartışma yaratacak Putin'in zihin haritası: Kibir, ruh hastası...
İngiliz basınından tartışma yaratacak Putin'in zihin haritası: Kibir, ruh hastası...
A101 kimin sahibi kimdir A101 ne demek açılımı nedir?
A101 kimin sahibi kimdir A101 ne demek açılımı nedir?
Nihat Özdemir'den Süper Lig TV açıklaması! İstediğimiz teklif gelmezse maçları biz yayınlarız
Nihat Özdemir'den Süper Lig TV açıklaması! İstediğimiz teklif gelmezse maçları biz yayınlarız
112'yi en çok bakın kimler rahatsız ediyor! Asılsız çağrılar pes dedirtti: ‘Ne zaman getireceksiniz?
112'yi en çok bakın kimler rahatsız ediyor! Asılsız çağrılar pes dedirtti: ‘Ne zaman getireceksiniz?
Bugün Recep ayının kaçıncı günü Recep ayının 15. günü ne zaman?
Bugün Recep ayının kaçıncı günü Recep ayının 15. günü ne zaman?
Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu Cumhur İttifakı'na rest çekti: Oy vermem
Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya'ya konuştu Cumhur İttifakı'na rest çekti: Oy vermem
Almanşa'da 9'u Türk 9 kişiyi öldüren teröristin babası kurbanların ailelerini tehdit ediyor
Almanşa'da 9'u Türk 9 kişiyi öldüren teröristin babası kurbanların ailelerini tehdit ediyor