NATO duyurdu Ukrayna bugün işgali bekliyor! Halk eve kapandı Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna'yı 16 Şubat'ta Rusya'nın işgal edeceğini istihbaratçıların açıklaması sonrası Zelenskiy o günü Birlik Günü olarak ilan ederek resmi tatil olduğunu duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bugün ekran karşısına geçip vatandaşlarının gününü kutladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bir açıklama yaparak işgalin her an başlayabileceğini duyurdu.

Abone ol

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalıların ilk “Birlik Günü”nü kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede ilk kez kutlanan Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Büyük ülkenin büyük insanları, Birlik Günü’müz kutlu olsun. Bugün önemli bir gün. Farklıyız, farklı yaşlarda, cinsiyetlerde, farklı şehirlerden, farklı dinlerdeniz. Hepimizi birleştiren hep beraber barış içinde mutlu yaşama isteği. Bunu hak ediyoruz çünkü Ukrayna’da kendi evimizdeyiz. Kimse Ukrayna’yı bizim sevdiğimiz kadar sevemez. Sadece biz birlik içinde evimizi koruyabiliriz. Mavi-sarı Birlik Günü kutlu olsun" İfadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Pazartesi günü, Rusya’nın ülkeye saldıracağı tarih olarak iddia edilen 16 Şubat’ı imzaladığı kararname ile Birlik Günü olarak ilan etmiş ve tüm Ukrayna genelinde kutlama çağrıları yapmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı: İşgal başlayabilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya-Ukrayna krizi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle oldu:

Şu ana kadar hiçbir geri adım görmedik Rusya'dan, tabi ki yakından gözlemliyoruz ve eğer gerçekten güçlerini çekmeye başlarlarsa bunu memnuniyetle karşılarız.

Sırf askerler hareket ediyor diye burada bir çekilme olduğunu söyleyemeyiz.

Rusya'da hala tam kapasiteli bir işgal başlatma kapasitesi var hiçbir uyarı yapmadan bu işgali başlatabilir.

Bir mesaj görüyoruz Moskova'dan diplomasiye bir şans vereceklerini söylüyorlar çözüm bulmak için hazırız ama en kötü olan için de hazırız.

Onlara sözlerinin arkasında durmaları çağrısında bulunuyoruz. Askerlerini çekmelerini bekliyoruz. gerilimi en iyi böyle düşürebilirler.