'Geri çekiliyoruz' diyen Rusya'nın sınırda savaş pozisyonu aldığı uydu görüntüleri çıktı! İşte Ukrayna'yı işgal planı
RUSYA-Ukrayna gerilimi giderek tırmanırken Rusya, 'tatbikatı bitiren askerlerimiz Ukrayna sınırından çekiliyor' açıklaması yaptı. Ancak, uydu görüntüleri Rus birliklerinin tanklarla uçaklarla sınırda savaş pozisyonu aldığını ortaya koydu. NATO, "Geri çekilme işareti görmüyoruz" dedi. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" derken, işgal planları ifşa oldu. İşte Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmeler...
Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna sınırında. Rusya'nın çarşamba günü (yarın) Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları üzerine Rusya Savunma Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki askeri bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" açıklaması yaptı. Ancak, ABD'li uydu şirketi Maxar, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerin muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini gösteren görüntüler yayınladı. Uydu görüntülerinde çok sayıda saldırı uçağı ve askeri tabur görüldü. Avrupa medyası, Rusya'nın işgal planlarını yayınladı.
'Rus birlikleri muharebe mevzilerine ilerliyor'
ABD merkezli teknoloji şirketi Maxar, çektiği yeni uydu görüntülerine atıfta bulunarak Rus birliklerinin hazırlık bölgelerinden çekilerek Ukrayna sınırına yakın muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini öne sürdü. Bununla birlikte, Rusya aylardır birliklerini Ukrayna çevresinde ve ilhak edilen Kırım yarımadasında yığıyor.
ABD: Sınırda 130 binden fazla asker konuşlandırıldı
ABD'li yetkililer, şu anda Batı yanlısı komşusunun sınırlarında 130 binden fazla askerin konuşlandığını ve Washington'un Rusya'nın her an bir saldırı başlatabileceğine inandığını söyledi.
Bir Maxar temsilcisi, “Önemli yeni faaliyetler, birkaç büyük birlik ve saldırı helikopteri konuşlandırmasının gelişini, kara saldırı uçaklarının ve savaş-bombardıman uçaklarının ileri noktalara yeni konuşlandırılmasını, konvoyda görülen diğer muharebe birimleriyle birlikte mevcut garnizonlardan çok sayıda kara kuvvetleri biriminin ayrılmasını içeriyor” dedi.