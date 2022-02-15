'Geri çekiliyoruz' diyen Rusya'nın sınırda savaş pozisyonu aldığı uydu görüntüleri çıktı! İşte Ukrayna'yı işgal planı

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna sınırında. Rusya'nın çarşamba günü (yarın) Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları üzerine Rusya Savunma Savunma Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırındaki askeri bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Ukrayna'yı işgal iddiaları bilgi terörü" açıklaması yaptı. Ancak, ABD'li uydu şirketi Maxar, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerin muharebe mevzilerine doğru ilerlediğini gösteren görüntüler yayınladı. Uydu görüntülerinde çok sayıda saldırı uçağı ve askeri tabur görüldü. Avrupa medyası, Rusya'nın işgal planlarını yayınladı.