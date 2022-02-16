BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,51
ALTIN 813,71
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın son sağlık durumu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TBMM'de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın son sağlık durumu

TBMM’de kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın başarılı geçen üçlü by-pass ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde izleme alındığı açıklandı.

Abone ol

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.  Özel Ankara Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "AK Parti 27. dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal 15 Şubat 2022 tarihinde saat 13.04’de bayılma nedeni ile hastanemizin acil servisine başvurmuş, AV tam blok ve akut koroner sendrom tanıları ile acilen geçici pil takılmış ve koroner anjiyografi işlemi yapılmıştır.

Koroner anjiyografi sonucunda acil koroner by-pass kararı verilen hasta hemen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen üçlü by-pass ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Görenler gözlerine inanamadı! Okyanusun derinliklerinde bulundu: Nadir görülüyor
Görenler gözlerine inanamadı! Okyanusun derinliklerinde bulundu: Nadir görülüyor
Recep ayı 15. gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl kılınır?
Recep ayı 15. gecesi kılınacak namaz kaç rekat nasıl kılınır?
Almanya'nın büyük korkusu: Hayatı durduracak elektrik kesintileri
Almanya'nın büyük korkusu: Hayatı durduracak elektrik kesintileri
Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu
Emine Erdoğan'ın koronavirüsü atlattı! Sosyal medyadan duyurdu
Erken rezervasyon yüzde 50 fiyatı ucuzlatıyor! İşte Antalya Fethiye Bodrum gecelik fiyatlar...
Erken rezervasyon yüzde 50 fiyatı ucuzlatıyor! İşte Antalya Fethiye Bodrum gecelik fiyatlar...
İngiliz basınından tartışma yaratacak Putin'in zihin haritası: Kibir, ruh hastası...
İngiliz basınından tartışma yaratacak Putin'in zihin haritası: Kibir, ruh hastası...
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den "hatırlatma dozu" uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den "hatırlatma dozu" uyarısı
A101 kimin sahibi kimdir A101 ne demek açılımı nedir?
A101 kimin sahibi kimdir A101 ne demek açılımı nedir?
Nihat Özdemir'den Süper Lig TV açıklaması! İstediğimiz teklif gelmezse maçları biz yayınlarız
Nihat Özdemir'den Süper Lig TV açıklaması! İstediğimiz teklif gelmezse maçları biz yayınlarız
112'yi en çok bakın kimler rahatsız ediyor! Asılsız çağrılar pes dedirtti: ‘Ne zaman getireceksiniz?
112'yi en çok bakın kimler rahatsız ediyor! Asılsız çağrılar pes dedirtti: ‘Ne zaman getireceksiniz?