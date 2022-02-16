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Akılalmaz dolandırıcılık! Papazın yaptığı pes dedirtti: Gerçekten utanç verici

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akılalmaz dolandırıcılık! Papazın yaptığı pes dedirtti: Gerçekten utanç verici

ABD’de Misyoner Baptist Kilisesi’nin papazı Eric Readon, yaşlı bir kişiyi dolandırmak ve hırsızlık suçlarından tutuklandı.

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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami Gardens şehrinde 46 yaşındaki Baptist papaz Eric Dion Readon tutuklandı. Miami-Dade Eyalet Savcılığı, papaz Eric Readon'ın 2015 yılında inşa edilmeye başlayan ancak tadilatı bitmeyen evinin masraflarını karşılamak için kredi almaya çalışan 76 yaşındaki Edward Fuller'in bu durumundan yararlandığını iddia etti.

Savcılar, Readon'un kendisini bir papaz olarak tanıttığını ve Fuller'a inşaatı tamamlamak için 15 bin dolar kredi almasına yardım edeceğini söyleyerek, yaşlı adamın Miami’deki evinin mülkiyetini aldığını belirtti. Savcılar ayrıca papaz Readon'un Fuller'a binlerce dolarlık kredi kartı borcu bıraktığını ve Fuller’dan toplam 267 bin dolar çaldığını dile getirdi. Miami bölge hapishanesinde tutuklu bulunan papaz Readon’un kefalet bedeli 42 bin 400 dolar olarak açıklandı.

“Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı'na teşekkür ederim”
Eyalet Savcısı Katherine Fernandez Rundle, “Dolandırıcı olduğu iddia edilen bir kişi, sakinlerimizden birinin umutlarını ve hayallerini çaldığında can sıkıcı bir durum oluyor" dedi. Savcı Rundle ayrıca, “Yaşlıların sömürülmesi, çoğu zaman sözleşmeler, tapu ve evrakların büyük bir güvenle imzalandığı, finansal aldatmaya dönüşen karmaşık bir durumdur. Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı'na bu davayı ceza mahkemesine taşımamıza yardımcı oldukları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Yaşlı sömürüsünün toplumumuzda yeri yoktur”
Florida Emniyet Teşkilatı Özel Sorumlusu Troy Walker ise dava hakkında yaptığı açıklamada, ”Birinin kendini halkın güvendiği papazlık görevini kullanıp en savunmasız vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışması gerçekten utanç verici. Papaz Readon'un ceza alması için yaklaşık bin 200 saat çalışan ajanlarımız ve analistlerimizin çalışmalarını takdir ediyorum. Yaşlı sömürüsünün toplumumuzda yeri yoktur” dedi.

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