BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 813,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da köpek beslerken neye uğradığını şaşırdı: Yaptığında kötü bir davranış yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da köpek beslerken neye uğradığını şaşırdı: Yaptığında kötü bir davranış yok

HATAY’ın İskenderun ilçesinde bir kişi, köpek besleyen komşusunun kızına ve köpeğine ağaç dalıyla saldırdı. Genç kızın şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde yaşanan olayda annesi ile birlikte bölgedeki köpek ve kedileri düzenli olarak besleyen Tuğba Gökyiğit, komşusu B.D.'nin saldırısına uğradı. B.D., Tuğba Gökyiğit'in beslediği sokak köpeğinin çocuğuna saldırdığını iddia ederek eline aldığı bir ağacın dal parçası ile köpeğe ve Gökyiğit’e vurdu. Olay sonrası Tuğba Gökyiğit hastaneden darp raporu alarak jandarmaya şikayette bulundu.

Gözaltına alınan B.D. karakola götürülürken, Gökyiğit olayla ilgili yaptığı açıklamada can güvenliğinin olmadığını ve uzaklaştırma istediklerini söyledi. Gökyiğit, bir hayvansever olarak sokak hayvanlarını beslediğini belirterek, “Dün akşam saatlerinde de besleme yaptığım sırada komşumuz B.D. ağaç dalıyla köpeğime ve bana saldırdı. Olayda hiçbir şekilde saldırgan bir köpek ve çocuk yok. Ben bunların hepsini kayıt altına aldım. Benim ve hayvanlarımın can güvenliği yok, uzaklaştırma istiyorum” şeklinde konuştu.



"Yaptığında kötü bir davranış yok"
Gözaltına alınan B.D.'nin eşi Özlem D. ise köpeğin akşam oğluna saldırdığını iddia ederek "Eşim eline ağaç dalı alarak koşarak geldi. Bizi kurtarmak için geldi tabi ki çocuğumu ve beni koruyacaktı. Bizi savunmak için geldi, yaptığında kötü bir davranış yok" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Saat 19.56'ya dikkat! '12 gün etkili olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2022 günlük burç yorumları
Foto Galeri Saat 19.56'ya dikkat! '12 gün etkili olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2022 günlük burç yorumları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arif Şentürk için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arif Şentürk için taziye mesajı
ŞOK market kimin 2022 ŞOK market sahibi ve ortakları kimdir?
ŞOK market kimin 2022 ŞOK market sahibi ve ortakları kimdir?
Bekçi çalıştığı inşaatta temizlik yaparken feci şekilde öldü
Bekçi çalıştığı inşaatta temizlik yaparken feci şekilde öldü
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı: Diplomalı işsizlik artar mı?
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı: Diplomalı işsizlik artar mı?
Polonya ve Macaristan'a Avrupa Adalet Divanı'ndan soğuk duş
Polonya ve Macaristan'a Avrupa Adalet Divanı'ndan soğuk duş
17-18 Şubat’a dikkat! Aile hekimleri iki gün iş bırakacak
17-18 Şubat’a dikkat! Aile hekimleri iki gün iş bırakacak
Kur'an-ı Kerim ayetinden yola çıktı! Sonucu gören bilim insanları inanamadı: Kimse böylesini beklemiyordu
Kur'an-ı Kerim ayetinden yola çıktı! Sonucu gören bilim insanları inanamadı: Kimse böylesini beklemiyordu
Selvi Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Sare Davutoğlu'na başsağlığı diledi
Selvi Kılıçdaroğlu, babası vefat eden Sare Davutoğlu'na başsağlığı diledi
Bazı zincir marketler 'Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz' diyor
Bazı zincir marketler 'Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz' diyor
Devlet Bahçeli asistanlığını yapmıştı Onur Çetin Kumbaracıbaşı için taziye mesajı
Devlet Bahçeli asistanlığını yapmıştı Onur Çetin Kumbaracıbaşı için taziye mesajı