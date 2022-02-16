Miçotakis ile Çipras arasındaki Türkiye tartışması oturuma damga vurdu

Yunanistan parlamentosu, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesin yönelik üç anlaşmayı Meclis'te onayladı. Ancak o oturuma Başbakan Miçotakis ile muhalif lider Çipras arasındaki Türkiye atışması damga vurdu.

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Yunanistan parlamentosunda 22 Fransız Rafale tipi savaş uçağı, 3 Belharra tipi fırkateyn ve denizaltılar için 44 adet Alman yapımı torpido satın alımını içeren yasa tasarısının görüşmesi vardı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rafale uçaklarının Yunanistan'a stratejik avantaj sağladığını öne sürdü. Muhalif lider, eski başbakan Çipras ise başbakanlığı döneminde tek bir Yunan kurmayın bile kendisine bu tip bir uçak satın alımını önermediğini söyledi.

"Türkiye F-35 programında yok" diyen Çipras, "Dolayısıyla 6 uçak daha almamıza bir anlam veremiyorum. Ayrıca Türkiye adaların egemenliğinden şüphe ederken, Fransa'dan hiç ses çıkmadı" ifadesini kullandı. Fransa'yı hedef aldı.

Yunan lider, Türkiye üzerinden NATO'ya yüklendi. "Rus silahı satın alan bir ittifak üyesi bir diğer üyeyi tehdit ediyor. NATO'nun artık eşit mesafede durmasına yer yoktur" dedi. Çipras ise uluslararası arenada Türkiye'nin yalnızlaştığının inandırıcı olmadığını belirtti. "Türkiye'nin tecrit edildiğine hala inanan var mı?" diye sordu.