İzmir'de çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Dükkana girenler inanamadı: 150 çeşit var

"Buraya gelen çocukluğunu hatırlıyor"

Bu dükkana gelenlerin çocukluğunu hatırladığını söyleyen işletmeci Yusuf Akın, raflarda bulunan 150 çeşit gazozun yerel ve nostaljik olduğuna vurgu yaptı. Akın, "Gazoz bizim çok eski bir kültürümüz. Ben de gazozu küçüklüğümden beri çok sevdiğim için böyle bir girişimde bulundum. Şu an burada 150 çeşit gazozumuz var ve hepsi yerel gazozlar. Bunlarda kesinlikle glikoz, fruktoz ve sakkaroz yok; hepsi yüzde 100 şeker pancarından üretilmiş. Hepsi memleketimizin bir çok yerinde üretilen nadide aromalarla lezzetlenmiş ürünler. Gazoz bizim eski bir kültürümüz. 1940'lı, 50'li yıllarda, açık sinemalarda satılan ve her birimizin çocukluğunda yeri vazgeçilmez olan bir ürün. Buraya gelen her yaş grubundaki insan anılarını tazeliyor. Ben çocukluğumda bu gazozu içmiştim diyebiliyor. Buraya gelenler, çocukluğundaki o lezzeti bularak memnun ayrılıyorlar" dedi.