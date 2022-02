Kasaplar KDV indiriminin ardından ete 10 TL indirim yaptı! Kıymanın yeni fiyatı 110 TL

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, “Biz sözümüzün ardında durarak 7 TL olan indirimi bir kilo ette 10 TL olarak uyguladık. Kıymayı 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı eti 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük. " dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesinin ardından et fiyatlarını değerlendirdi.

İndirimin yapılması durumunda daha önce bir söz verdiklerini belirten Yardımcı, “Sözümüzü tuttuk. Bir kilo eti, biz 10 TL düşürdük. Bugün kıymayı verdiğimiz fiyattan 10 TL düşürdük. Biz indirimi etiketlere yansıttık. Fırsatçılık hiçbir zaman yapmadık. KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi konusunda biz ısrar ettik.

Cumhurbaşkanımız açıkladı, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok. 70 TL dana alıyorsak bunun yüzde 25’i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Girdilerimiz çok arttı. Bunları hesaba koyarsam kasabımız asla fırsatçılık yapmadı. Bugün yine söylüyorum bugün en ucuz ürün ettir. Bugün bir patlıcan 25 TL. Yarısı çöpe gidiyor. Ama etin hepsini yiyoruz. Biz sözümüzü tuttuk yüze 7,7 TL ediyordu biz 10 TL düştük. Vatandaşlarımız etiketlere dikkat esin. Biz etiketlere yansıttık. Kıyma 120 TL’den, 110 TL’ye kuşbaşı eti 130 TL’den, 120 TL’ye düşürdük” sözlerine yer verdi.

"Benim bildiğim zincir marketler et satamaz"

Zincir marketlerin fiyat politikalarını eleştiren Yardımcı, “Bunlar bizimle rekabet ediyor. Devletin bunlara bir düzen getirmesi lazım. Benim bildiğim bunlar et satamaz. Eti kasap satar. Bir markete gittiğiniz zaman eti parçalatamazsınız. Orada usta yoktur. Ama bir kasabın ustası var 10 bin TL çalışan. Marketlerden etin kaldırılması lazım. Kasaplar yapsın. Herkes işini yapsın. Oralarda bir tek araç satmıyorlar. Ne varsa satıyorlar. Böyle bir sistem Avrupa’da da yok. Biz vatandaşımıza en iyi şekilde et yedirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.