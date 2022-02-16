Denizli’de yaşandı! 5 ayaklı doğan kuzu hem korkuttu hem şaşırttı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde besicilik yapan Mehmet Bülbül’e ait koyun 5 ayaklı kuzu doğurdu. Bülbül'ün şaşkınlık ve korku içerisinde hayvan hastanesine götürdüğü kuzunun sağlıklı olduğu 5 ayaklı doğmasının nadir görülen bir anomali olduğu belirtildi.
Olay, Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan Mehmet Bülbül'ün hayvanlarından biri doğum yaptı. Bülbül koyunlarından birinin dünyaya getirdiği kuzunun 5 ayaklı olduğunu fark etti. Şaşkınlık içerisinde kalan Bülbül, kuzuyu Denizli Hayvan Hastanesine götürdü.
Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kuzunun sağlıklı olduğu belirlendi. Kontrollerin ardından besicilik yapan Bülbül’e açıklama yapan veteriner hekim, 5 ayaklı kuzunun çok nadir görülen bir anomali olduğunu belirtti.
Veteriner hekim, anomali durumunun anne karnında fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, rahimde şekil bozukluğu veya radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle kuzunun doğumdan önce yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar oluşturabileceğini anlattı.
Yeni doğan kuzunun yaşamsal bir sorunu olmadığını öğrenen Mehmet Bülbül, rahat bir nefes aldı.