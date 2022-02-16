Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

KABİNE Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 15:45'te başlayan toplantının en önemli gündem maddesi lüksek elektrik faturaları için yapılacak indirim olacak. Faturalarda ne kadar indirim yapılacağını Erdoğan açıklayacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından bugün Kabine Toplantısına başkanlık ediyor. Erdoğan, başkanlığında kabine Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve elektrik faturalarındaki yeni düzenleme. Yapılacak olan indirim miktarını toplantı sonrası Millete Sesleniş konuşmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE dönüşü uçakta, "Elektrik faturalarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor. İnşallah Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" demişti. Tam gözler Beştepe'de başlayan Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte elektrik faturalarıyla ilgili indirim alternatifleri...

Elektrik faturalarında indirim formülleri

- Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de konutlardaki kullanım için yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde.

- Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

- Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin elektrik faturalarında kademeli indirim yapılacak.

- Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.

- Bu arada elektrik faturaları yüksek gelen cemevleri, vakıflar ve derneklerle ilgili çalışma gündemde. Ticari işletme kapsamında abonelikleri yapılan cemevleri, dernekler ve vakıfların mesken ya da meskene çok yakın bir tarife üzerinden ücretlendirilmesi üzerinde duruluyor.

KDV yüzde 1'e indi ancak tartışmalar bitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde denetimlerin artacağı mesajını verdi. İndirimin raflarda fiyatlara yansıması ve ekonomiye etkisi Kabinenin gündeminde olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un denetimlere ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.