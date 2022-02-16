BIST 2.051
DOLAR 13,63
EURO 15,51
ALTIN 813,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı

Sakarya'da yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı

SAKARYA’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere yazlık olarak kullanılan evlerden gece saatlerinde kombi, televizyon gibi beyaz eşya çalan 14 şüpheli, polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Abone ol

Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere şehirde bulunan yazlık evlerde hırsızlık olayları meydana gelmeye başladı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince pvc kapı ve camları özel aparatla açarak kombi, televizyon gibi beyaz eşyaları çaldıkları tespit edilen 14 şüpheli eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evlerinde ise tespitler dron filosu termal kameraları ile yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 41 adet kombi ve 2 adet televizyon ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Turgut Aydın eşi ve çocukları kimdir? Oğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı
Turgut Aydın eşi ve çocukları kimdir? Oğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı
Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum
Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 59,6 arttı
Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 59,6 arttı
İstanbul'da görenler telefona sarıldı! 19 suç kaydı bulunan genç ekipleri harekete geçirdi
İstanbul'da görenler telefona sarıldı! 19 suç kaydı bulunan genç ekipleri harekete geçirdi
3600 ek göstergenin maaşlara etkisi ne olacak son haber geldi
3600 ek göstergenin maaşlara etkisi ne olacak son haber geldi
Japonya'da uçağı düşürmekle tehdit eden çocuğun sonu kötü bitti
Japonya'da uçağı düşürmekle tehdit eden çocuğun sonu kötü bitti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelmesine tepki
Temel Karamollaoğlu'ndan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelmesine tepki
SGK'den kadın istihdamına destek
SGK'den kadın istihdamına destek
Hamsinin fiyatı fırladı! Tezgahları gören inanamadı: Elektrik faturası belimizi büküyor
Hamsinin fiyatı fırladı! Tezgahları gören inanamadı: Elektrik faturası belimizi büküyor