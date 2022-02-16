Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum

"Zamların sebebi CHP'dir" diyerek dikkatleri tekrar üzerine çeken AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yeliz'in parlamentoda bulunması AK Parti adına bile ayıptır" sözlerine "Ben de utanıyorum senin gibi bir insanla aynı parlamentoyu paylaşmaktan" diye yanıt verdi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında kendisine yönelik sözlerini anımsatarak, "Ben de utanıyorum senin gibi bir insanla aynı parlamentoyu paylaşmaktan." dedi.

Çamlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirisine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, kendisi hakkında "Böyle bir insan parlamentoda nasıl bulunur" dediğine işaret eden Çamlı, "Onurlu, şerefli, haysiyetli, tüccar, dava ehli bir babanın helal, alın teriyle kazandığı parayla büyüttüğü ve helal parayla hayatını sürdüren ve davası bildiği yolda harcayan bir insan olarak kalktı beni hakir görmeye çalıştı. 'Bu parlamentoda böyle bir insan nasıl olur?' Belki de aynaya bakarak konuştu. Kendisi nasıl bu parlamentoda olabiliyor?" diye sordu.

Çamlı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın da bir konuşmasını dinleterek, Biden'in, "Daha çok verim almalıyız" dediği muhalefet liderinin de Kılıçdaroğlu olduğunu öne sürdü. Çamlı, "Senin gibi birisiyle aynı parlamentonun üyesi olmaktan içtinap ediyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve geldiğini, CHP zihniyetinin bugünkü bütün kötülüklerde imzası olduğunu savunan Çamlı, "CHP'nin tarihine bakılması gerekir. Sultan Hamid'i tahtından indirip milyonlarca kilometrekare toprağı kumara verenlerden bahsediyorum. Aynı İttihat Terakki, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi." ifadesini kullandı.

İktidarın doğal gaz ve elektriğin dörtte üçünü sübvanse ettiğini, emekliye, asgari ücretliye, memura bir şeyler yapmaya çalıştığını, KDV'yi indirdiğini, CHP'nin ise elektrik santrallerine karşı çıktığını anlatan Çamlı, Kılıçdaroğlu'nun, "Faturayı ödemeyeceğim" diye vatandaşları provoke ettiğini söyledi.

Kendisinin de itham edildiğini belirten Çamlı, şunları kaydetti:

"Ben de utanıyorum senin gibi bir insanla aynı parlamentoyu paylaşmaktan. Ama ne çare ki milli iradenin yansıması gereği burayı paylaşıyoruz. CHP'li vatandaşlara, vatan evlatlarına sesleniyorum: Atatürk'ün koltuğunda bu kadar ucuz bir insan oturmamalı. Böyle bir pak bir ismi ağzına alması ancak çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra, gusül abdesti alındıktan sonra yapabilir. Benim çeperlerimde dolaşmasın. Kendi mahallesindeki insanlarla haşır neşir olsun."