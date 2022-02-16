Öksürük halsizlik baş ağrısı olanlar dikkat! Yeni salgın Flurona uyarısı:: Solunum yolunu işgal ediyor

Uzm. Dr. Merve Başkan, covid-19 ile birlikte İnfluenza enfeksiyonunun aynı anda geçirilmesi olarak tanımlanan Flurona’ya karşı uyardı.

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Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Merve Başkan, Covid- 19 yeni varyantlarıyla birlikte yayılmaya devam ederken, diğer yandan da kış sezonunun vazgeçilmez virüslerinden influenza vakalarının artmaya başladığının altını çizdi.



“Vücudumuzda iki virüs yada bir bakteri bir virüs aynı anda hastalık yapabilir” diyen Dr. Başkan, “Bu oran kabaca %5 dir. Hatta çocuklarda dört solunum yolu virüsü bir arada olabilir ve hastalık gelişebilir. Coronavirüs de aynı anda bir mikroorganizma ile birlikte enfeksiyon yapabilir. Bu durum ise %2-16 oranında bildirilmiştir.



"Sindirim sisteminde çoğalarak hastalık yapabilir"

İnfluenza (grip virüsü) ile Covid-19 vücuda aynı yolla girerler. Ancak çoğalmak ve hastalık yapmak için hücre içine girişleri farklıdır. İnfluenza hücre yüzeğindeki sialic asite tutunarak hücreye girerken Covid-19 ise ACE-2 reseptörlerini kullanır. Bazen influenza tipik olarak üst solunum yollarını işgal ederken, Covid-19 da alt solunum yollarında ve sindirim sisteminde çoğalarak hastalık yapabilir. Bu nedenle aynı anda iki hastalık da geçirilebilir. Hatta bir gün COVID-19, ertesi gün influenza virusu kapılabilir ve flurona gelişebilir” dedi.



Flurona Covid-19 dan daha ağır mıdır?

Uzm. Dr. Merve Başkan; herhangi bir solunum yolu virüsünün başka bir mikroorganizma ile birlikte enfeksiyona neden olması genellikle daha şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirterek, “Ancak bu kişinin bağışıklık sistemine, kronik hastalık varlığına ve yaşına göre değişmektedir. Bu nedenle Flurona tablosu Covid-19 dan daha ağır geçirilecek anlamına gelmez” diye konuştu.







"Sigara kullananlar ve obezitesi olanlar bu tabloyu daha ağır geçirebilir"

Flurona için riskli grupları paylaşan Başkan, “kronik hastalığı, hipertansiyonu, diyabeti, karaciğer hastalığı, bağışıklık sistemi bozuk kişiler, 65 yaş üstü bireyler, sigara kullananlar ve obezitesi olanlar bu tabloyu daha ağır geçirebilir” dedi.



Flurona belirtileri nelerdir?

Dr. Başkan belirtiler “Hem Covid-19 hem de İnfluenza hastalığı benzer bulgular gösterirler. Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, bulantı ve ishal görülebilir. Dolayısıyla Flurona tablosunu ayırt etmek klinik olarak çok mümkün olmadığını, tanı için mutlaka test yapılması gerekiyor." dedi.



Korunma yolları ve tedavi önerileri

Dr. Başkan sözlerinin sonunda "En iyi korunma yolu Covid-19 aşısı ve Grip aşısı yaptırmaktır. Aynı zamanda Flurona’dan korunmak için Covid-19 ile benzer şekilde maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, el hijyeni ve kapalı ortamlarda mümkün oldukça bulunmamak gerekmektedir. Flurona vakaları henüz tam olarak yayılmamış olsa da her virüsün potansiyel öldürücü özellik taşıdığını vurgulamak doğru olur. Flurona için özel bir tedavi yoktur. İstirahat, izolasyon ve bol sıvı alımı alımı ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı besinler tüketmek ve uykuya dikkat etmek önerilir. Kontrol edilemeyen ateş, yoğun öksürük veya nefes darlığı durumunda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.” ifadelerini kullandı.