BIST 2.042
DOLAR 13,63
EURO 15,50
ALTIN 814,54
HABER /  SAĞLIK

Öksürük halsizlik baş ağrısı olanlar dikkat! Yeni salgın Flurona uyarısı:: Solunum yolunu işgal ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öksürük halsizlik baş ağrısı olanlar dikkat! Yeni salgın Flurona uyarısı:: Solunum yolunu işgal ediyor

Uzm. Dr. Merve Başkan, covid-19 ile birlikte İnfluenza enfeksiyonunun aynı anda geçirilmesi olarak tanımlanan Flurona’ya karşı uyardı.

Abone ol

Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Merve Başkan, Covid- 19 yeni varyantlarıyla birlikte yayılmaya devam ederken, diğer yandan da kış sezonunun vazgeçilmez virüslerinden influenza vakalarının artmaya başladığının altını çizdi.

“Vücudumuzda iki virüs yada bir bakteri bir virüs aynı anda hastalık yapabilir” diyen Dr. Başkan, “Bu oran kabaca %5 dir. Hatta çocuklarda dört solunum yolu virüsü bir arada olabilir ve hastalık gelişebilir. Coronavirüs de aynı anda bir mikroorganizma ile birlikte enfeksiyon yapabilir. Bu durum ise %2-16 oranında bildirilmiştir.

"Sindirim sisteminde çoğalarak hastalık yapabilir"
İnfluenza (grip virüsü) ile Covid-19 vücuda aynı yolla girerler. Ancak çoğalmak ve hastalık yapmak için hücre içine girişleri farklıdır. İnfluenza hücre yüzeğindeki sialic asite tutunarak hücreye girerken Covid-19 ise ACE-2 reseptörlerini kullanır. Bazen influenza tipik olarak üst solunum yollarını işgal ederken, Covid-19 da alt solunum yollarında ve sindirim sisteminde çoğalarak hastalık yapabilir. Bu nedenle aynı anda iki hastalık da geçirilebilir. Hatta bir gün COVID-19, ertesi gün influenza virusu kapılabilir ve flurona gelişebilir” dedi.

Flurona Covid-19 dan daha ağır mıdır?
Uzm. Dr. Merve Başkan; herhangi bir solunum yolu virüsünün başka bir mikroorganizma ile birlikte enfeksiyona neden olması genellikle daha şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirterek, “Ancak bu kişinin bağışıklık sistemine, kronik hastalık varlığına ve yaşına göre değişmektedir. Bu nedenle Flurona tablosu Covid-19 dan daha ağır geçirilecek anlamına gelmez” diye konuştu.



"Sigara kullananlar ve obezitesi olanlar bu tabloyu daha ağır geçirebilir"
Flurona için riskli grupları paylaşan Başkan, “kronik hastalığı, hipertansiyonu, diyabeti, karaciğer hastalığı, bağışıklık sistemi bozuk kişiler, 65 yaş üstü bireyler, sigara kullananlar ve obezitesi olanlar bu tabloyu daha ağır geçirebilir” dedi.

Flurona belirtileri nelerdir?
Dr. Başkan belirtiler “Hem Covid-19 hem de İnfluenza hastalığı benzer bulgular gösterirler. Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, bulantı ve ishal görülebilir. Dolayısıyla Flurona tablosunu ayırt etmek klinik olarak çok mümkün olmadığını, tanı için mutlaka test yapılması gerekiyor." dedi.

Korunma yolları ve tedavi önerileri
Dr. Başkan sözlerinin sonunda "En iyi korunma yolu Covid-19 aşısı ve Grip aşısı yaptırmaktır. Aynı zamanda Flurona’dan korunmak için Covid-19 ile benzer şekilde maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, el hijyeni ve kapalı ortamlarda mümkün oldukça bulunmamak gerekmektedir. Flurona vakaları henüz tam olarak yayılmamış olsa da her virüsün potansiyel öldürücü özellik taşıdığını vurgulamak doğru olur. Flurona için özel bir tedavi yoktur. İstirahat, izolasyon ve bol sıvı alımı alımı ve bağışıklık sistemini güçlendirecek sağlıklı besinler tüketmek ve uykuya dikkat etmek önerilir. Kontrol edilemeyen ateş, yoğun öksürük veya nefes darlığı durumunda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Saat 19.56'ya dikkat! '12 gün etkili olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2022 günlük burç yorumları
Foto Galeri Saat 19.56'ya dikkat! '12 gün etkili olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2022 günlük burç yorumları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Pazarda sebze ve meyve fiyatları yüzde 50 düştü: İnsanlar bakıp almadan gidiyor
Pazarda sebze ve meyve fiyatları yüzde 50 düştü: İnsanlar bakıp almadan gidiyor
Turgut Aydın eşi ve çocukları kimdir? Oğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı
Turgut Aydın eşi ve çocukları kimdir? Oğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı
Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum
4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı vücudunda sigara söndürüldü! Annenin ifadesi şok etti: Bir gün uyandığımda...
4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı vücudunda sigara söndürüldü! Annenin ifadesi şok etti: Bir gün uyandığımda...
Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 59,6 arttı
Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 59,6 arttı
İstanbul'da görenler telefona sarıldı! 19 suç kaydı bulunan genç ekipleri harekete geçirdi
İstanbul'da görenler telefona sarıldı! 19 suç kaydı bulunan genç ekipleri harekete geçirdi
Ertuğrul Özkök Ekrem İmamoğlu ile konuştu altılı masanın adayını sordu
Ertuğrul Özkök Ekrem İmamoğlu ile konuştu altılı masanın adayını sordu