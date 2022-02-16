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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin, Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılma ihtimalinin saçma olduğunu anladıklarını savunarak, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS (Mali Mesajlaşma Sistemi) gibi veya ödemeleri bavulla taşırız.” dedi.

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Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın SWIFT’ten çıkarılması halinde iki tarafın da zarar göreceğini anlatan Siluanov, “Batılılardan gelen son bilgilere göre, durumun saçmalığını kendilerinin anladıkları ortaya çıkıyor. Biz acı çekeceğiz ama onlar da acı çekecekler.” diye konuştu.

SWIFT’ten çıkarılmalarına ilişkin konunun ertelendiğine dair bazı bilgiler okuduğunu belirten Siluanov, “İmkansız diye bir şey yok. Kararlarının oldukça sık bir şekilde gözden geçirildiğini görüyoruz." dedi.

Siluanov, Batı'nın söz konusu adımı atması halinde alternatif yöntemleri değerlendireceklerinin altını çizerek, “Eğer böyle bir önlem alırlarsa, bilgi iletimi için farklı yöntemler deneriz, SPFS gibi veya ödemeleri bavulla taşırız. Elbette abartıyorum.” ifadelerini kullandı.

SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de kullanıma açmıştı.

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