Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 17-18 Şubat tarihlerinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na çevrim içi katılarak, "Uluslararası Vergi" başlıklı oturumda ana konuşmacı olacak.



AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, söz konusu toplantı hibrit formatta düzenlenecek. Bakan Nureddin Nebati, toplantıya çevrim içi katılacak.

Toplantıda küresel ekonomi ve sağlık, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans, altyapı, iklim değişikliği ve uluslararası vergilendirme konularının ele alınacağı altı oturum gerçekleştirilecek. Bakan Nebati, bu oturumlarda konuşma yapacak.

Ayrıca, Nebati 18 Şubat'ta, 10.30-12.00 saatlerinde "Uluslararası Vergi" başlıklı 6. oturumda ana konuşmacı olarak hitabını gerçekleştirecek.

Toplantı sonucunda, katılımcıların uzlaşısıyla, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Bildirgesi" yayımlanacak.