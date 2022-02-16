BIST 2.042
DOLAR 13,63
EURO 15,50
ALTIN 814,54
HABER /  POLİTİKA

Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama

Hukukçular Birliği Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağına ilişkin iddiaların hukuki temelden yoksun olduğunu bildirdi.

Abone ol

Vakıf'tan yapılan yazılı açıklamada, anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere, tüm yasama faaliyetlerinin temelinin, yasama organının iradesi olduğu vurgulandı.

"Hukuk yorumlarının esasını da yasama organının iradesi oluşturmalıdır." denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayacağına ilişkin yorumların temelinin hukuk olmadığı belirtildi.

Temeli hukuk olmayan bir görüşün de hukuki bir görüş olarak kabul edilmesi, ciddiye alınması ve saygı görmesinin mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hiçbir kuralı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmasına ve seçilmesine hiçbir şekilde engel değildir. Demokrasilerde esas olan milletin iradesidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde milletin iradesine sınır arama çabaları demokrasi ve hukuk devleti kavramlarının ruhu ile bağdaşmaz. Siyasi partiler, varlık nedenleri olan milletin iradesine sınır aramak yerine, millet iradesinin en geniş şekilde tezahür etmesinin yollarını aramalıdır. Ucube hukuk yorumlarını icat etmekte deneyimli olanların ruhunu geriye çağırma ihtiyacı duyanlar millet iradesinden ümidini kesmiş olabilirler. Ancak bilinmelidir ki, kim ne yaparsa yapsın demokratik süreçlerde sonucu ucube hukuk yorumları değil sadece milletin iradesi tayin eder.

Demokrasilerde son kararı millet verir. Milletin kararından ümidini kaybetmemiş olanlar birilerini sandık dışına atmak için yol aramaya ihtiyaç duymazlar. Şimdiden başlayan provokasyon girişimlerine ve ucube hukuk yorumlarına karşı her türlü koşulda sonuna kadar ve sadece milletin iradesinin yanında olacağımız bilinmelidir."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da benzin istasyonu yanıyor! Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gitti
İstanbul'da benzin istasyonu yanıyor! Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans gitti
İlaçlara gelen zam sektörü tatmin etmedi İlaç sorununa çözüm olmayacak
İlaçlara gelen zam sektörü tatmin etmedi İlaç sorununa çözüm olmayacak
Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Pazarda sebze ve meyve fiyatları yüzde 50 düştü: İnsanlar bakıp almadan gidiyor
Pazarda sebze ve meyve fiyatları yüzde 50 düştü: İnsanlar bakıp almadan gidiyor
Sakarya'da yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Sakarya'da yazlık evlerden beyaz eşya çalan 14 şüpheli yakalandı
Turgut Aydın eşi ve çocukları kimdir? Oğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı
Turgut Aydın eşi ve çocukları kimdir? Oğlu Ahmet Nazif Zorlu'nun damadı
Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu 'Yeliz'in bulunması ayıptır' dedi Çamlı'dan yanıt geldi: Ben de utanıyorum
4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı vücudunda sigara söndürüldü! Annenin ifadesi şok etti: Bir gün uyandığımda...
4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı vücudunda sigara söndürüldü! Annenin ifadesi şok etti: Bir gün uyandığımda...