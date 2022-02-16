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İsrail Türkiye ilişkiler için Hamas şartı sundu mu?

İsrail Türkiye ilişkiler için Hamas şartı sundu mu?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, bugün itibarıyla Filistin ve İsrail'e iki günlük ziyaret gerçekleştirecek.

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Bu süreçte İsrail’in Türkiye’ye hiçbir ön koşul sunmadığını vurgulayan İsrailli yetkili, "(Yakınlaşma konusunda Türkiye’ye) Biz bir şart koşmadık. Çok dikkatli biçimde iki taraftan karşılıklı jestler yapılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, heyetin Filistin'de Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilmesi ve ülke yetkili makamlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Heyet, İsrail ziyaretinde ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak ve siyasi istişarelerde bulunacak.

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