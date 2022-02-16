BIST 2.041
DOLAR 13,62
EURO 15,50
ALTIN 814,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaptı

Adana'da cezaevinden izinli çıkan bir kişi, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Abone ol

Merkez Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden İ.D. isimli vatandaş, kendisine ait buğday tarlası içerisinde tek katlı betonarme evinin çatısını oluşturan çinko malzemeden yapılmış parçaların yerinden sökülerek çalındığını bildirmesi üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince, bölgede ve çevresinde yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.B. gözaltına alındı.

9 ayrı suçtan kaydının olduğu ve açık cezaevinden izinli olarak dışarıda bulunduğu belirlenen M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak
İğne iplik kullanarak ağızlarını diktiler! Açlık grevine başladılar! İlginç protesto görenleri şaşkına çevirdi
İğne iplik kullanarak ağızlarını diktiler! Açlık grevine başladılar! İlginç protesto görenleri şaşkına çevirdi
İsrail Türkiye ilişkiler için Hamas şartı sundu mu?
İsrail Türkiye ilişkiler için Hamas şartı sundu mu?
Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
Hukukçular Birliği Vakfı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
İlaçlara gelen zam sektörü tatmin etmedi İlaç sorununa çözüm olmayacak
İlaçlara gelen zam sektörü tatmin etmedi İlaç sorununa çözüm olmayacak
Öksürük halsizlik baş ağrısı olanlar dikkat! Yeni salgın Flurona uyarısı:: Solunum yolunu işgal ediyor
Öksürük halsizlik baş ağrısı olanlar dikkat! Yeni salgın Flurona uyarısı:: Solunum yolunu işgal ediyor
Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Kabine toplantısı başladı! Elektrik faturalarında indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'dan Batılı ülkelere 'bavulla taşırız' yanıtı
'Tedavi edemeyiz' denilerek gönderildi! 30 yıllık çilesi son buldu: Geciktirilecek bir hastalık değil
'Tedavi edemeyiz' denilerek gönderildi! 30 yıllık çilesi son buldu: Geciktirilecek bir hastalık değil
İngiltere'de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı
İngiltere'de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı