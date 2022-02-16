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İğne iplik kullanarak ağızlarını diktiler! Açlık grevine başladılar! İlginç protesto görenleri şaşkına çevirdi

İğne iplik kullanarak ağızlarını diktiler! Açlık grevine başladılar! İlginç protesto görenleri şaşkına çevirdi

ABD'ye girebilmek için Meksika'nın güney sınırında bekleyen göçmenler, Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.

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Orta ve Güney Amerika ülkelerinden daha iyi yaşam umuduyla yola çıkan göçmenlerin ABD'ye akını devam ediyor. Meksika'nın Guatemala sınırında yer alan Chiapas eyaletinin Tapachula kentinde düzensiz göçmenler, ABD'ye geçiş izni alabilmek için alışılmışın dışında bir protesto gerçekleştirdi. Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) önünde toplanan göçmenler, seslerini yetkililere duyurabilmek için iğne ve iplik kullanarak ağızlarını dikip açlık grevine başladı. Dudaklarını dikmek için birbirlerine yardım eden göçmenler, pipetle su içebilmek için ağızlarında bir parça boşluk bıraktı ve kanayan yerlerini alkolle sildi. Protestoya katılan aktivistlerden Irineo Mujica, "Göçmenler protesto işareti olarak dudaklarını birbirine dikiyor. Ulusal Göç Enstitüsü'nün göçmenlerin insan olduklarını görmesini umuyoruz" dedi.

Venezuelalı göçmen Yorgelis Rivera ise, "Bunu kızım için yapıyorum. Son birkaç saat içinde hiçbir şey yemedi ve yetkililerden bir çözüm yolu göremiyorum. Burada mahkumlar gibiyiz" ifadelerini kullanarak 1 aydan fazla bir süredir Ulusal Göç Enstitüsü'nden yanıt beklediğini dile getirdi.
Sınırda izin bekleyen göçmenler, yiyeceklerinin ve paralarının tükendiğini belirterek ABD'ye geçiş izni verilmesini istiyor.



Meksika'da sığınma başvurusu 2021'de yüzde 87 artış gösterdi
Son yıllarda şiddet ve yoksulluktan kaçarak Meksika'ya gelen göçmenlerin sayısı da arttı. Ülkede geçtiğimiz yıl başta Haitililer ve Honduraslılar olmak üzere sığınma başvurusunda bulunanların sayısında yüzde 87 oranında artış yaşandı.

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