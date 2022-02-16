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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergileri derhal indirin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergileri derhal indirin

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, hükümete, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergilerin indirilmesi için çağrıda bulundu.

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Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme modeline ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bazı ekonomik gelişmelere dikkati çeken Babacan, ülkenin sorunlarının acil olduğunu, vatandaşların seçimi beklemeye sabrının kalmadığını savundu.

"Derhal bu tedbirleri alın"
Elektrik, doğal gaz ve akaryakıtta yapılan zamların her haneye ateş olarak düştüğünü öne süren Ali Babacan, şöyle devam etti:

"Hükümete çağrıda bulunuyorum, dar gelirli vatandaşlarımızı gıda, elektrik, doğal gaz, kömür ve benzeri temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına karşı koruma maksadıyla özel bir destek programı oluşturun. Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki vergileri derhal indirin. Çiftçilerimiz için gübre, tohum, ilaç, elektrik, mazot, yem gibi girdi maliyetlerindeki artışları telafi edecek özel bir destek programı oluşturun. Esnafımız için özel bir doğrudan destek, kredi ve garanti mekanizması oluşturun. İktidarın sebep olduğu enflasyon karşısında ezilen ihtiyaç sahibi ailelere, doğrudan gelir desteği sağlayın. Vurdumduymaz olmayın. Vatandaşlarımızın dayanacak gücü kalmadı. Hükümeti buradan tekrar uyarıyorum, bu bir acil durumdur. Derhal, ama derhal bu tedbirleri alın."

Enflasyona değinen Babacan, "Önümüzdeki ilk seçimlerden sonra biz enflasyonu, iktidarımızın en geç ikinci yılında tek ve düşük haneli rakamlara yeniden indiririz." diye konuştu.

Babacan, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin de fazla bir işe yaramayacağını iddia ederek, gıda üreticilerinin girdilerinin çoğunun yüzde 18 KDV oranına tabi olduğuna işaret etti.

Ekonomiyi yükseltmenin yolunun, eğitim ve hukuktan geçtiğini, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını yeniden tesis etmenin bir mecburiyet olduğunu söyleyen Babacan, "Türkiye'yi insan haklarına dayalı bir hukuk devleti haline getirmek gerçek bir beka meselesidir." ifadesini kullandı.

Babacan, eğitim konusunda da seçimlerden sonraki ilk 90 ve ilk 360 günde uygulayacakları eylem planını hazırladıklarını söyledi. Eğitimin her alanında kaybedilen fırsat eşitliğinin geri kazanılması gerektiğini belirten Babacan, "Maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları ile durumu olmayan ailelerin çocukları arasındaki makası daraltmak amacıyla DEVA Partisi iktidarında 'Eğitim Destek Banka Kartı' uygulamasını hayata geçireceğiz. Öğrenciler temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda karşılayabilecek." dedi.

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