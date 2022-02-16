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Çin Başkanı Xi Jinping'den Ukrayna çağrısı

Çin Başkanı Xi Jinping'den Ukrayna çağrısı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bugün ilgili tarafların Ukrayna krizinin siyasi çözümünün büyük resmine bağlı kalmaları gerektiğini belirtti.

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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüşme yaptı. Görüşmede ikili işbirliği ve Ukrayna durumu gibi konular ele alındı. Xi Jinping görüşmede Çin-AB yatırım anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe girmesi için Çin'in Fransa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ayrıca ilgili tarafların Normandiya formatı da dahil olmak üzere çok taraflı platformları değerlendirmeleri ve Ukrayna sorununa diyalog ve istişare yoluyla kapsamlı bir çözüm aramaları gerektiğini vurguladı.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

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