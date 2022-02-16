Marketler KDV indirimi sorununda kendilerini savundu: Ürünleri zararına satıyoruz

Marketler KDV indirimlerini yansıtmaya çalışırken müşteriler indirimlerin tatmin edici olmadığı noktasında şikayetçi. Market yöneticileri ise kendilerinin de mağdur olduğunu ve zamlı gelen ürünleri zararına satmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

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KDV indiriminin ardından kamuoyunda tüm dikkatler marketlere çevrilirken, sektör temsilcileri KDV indirimlerini fiyatlara yansıttıklarını ancak artan maliyetler dolayısıyla zaman zaman zararına satış yaptıklarını belirtti. Sektör temsilcileri üreticiden zamlı ürün geldiğini ifade etti.

Haftasonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıdalara yönelik KDV indirimi sonrasında tüm dikkatler market raflarındaki fiyat etiketlerine çevrilirken, marketler üreticilerden ürünlerin zamlı geldiğini, bazı ürünlerde zararına satış yaptıklarını belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan sektör temsilcileri marketlerde KDV indiriminin hızlı bir şekilde etiketlere yansıtıldığını, esasen üreticiden ürünlerin zamlı gelmemesi gerektiğini ifade etti.

“Bizler indirim yapıyoruz, üreticiden zamlı ürün geliyor”

Onur Marketler Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, KDV indirimi gelir gelmez raflardaki ürünlerde indirim yaptıklarını söyledi. Tüfekçi “Marketler KDV indirimi zaten açıklama gelir gelmez uyguladı. Bizler de tüketicinin uygun fiyatlı gıda tüketmesi konusunda hassas davranıyoruz ve zaman zaman indirim yapıyoruz. Ancak bazı ürünler bizlere zamlı geliyor. Üreticiden zamlı gelen ürünleri bizler de mecburen zamlı bir şekilde raflara koyuyoruz. Bu konuda marketlerin haksız yere üzerine gidiyorlar. Bizler de üreticiden zamlı alıyoruz. Örnek vermek gerekirse yumurtaya geçtiğimiz hafta üretici bazlı zam geldi. Dolayısıyla aradaki indirim farkı kapanmış oldu." diye konuştu.

Tüfekçi üreticiden gelen zamları tam olarak yansıtmadıklarına değinerek, “Mesela şimdi önümüzdeki haftalarda şeker fabrikalarını şekere zam yapacağı konuşuluyor. Şekerde biz yüzde 7 KDV indirimi yaptık ama ürün bize zamlı gelirse yine aradaki fark kapanmış olacak. Bazı gıda ürünlerinde zam gelse bile biz kısıtlı marjlarda zam yapıyoruz. Hatta bazen kendi maliyetinin altında zararına bile satış yaptığımız oluyor." açıklamalarında bulundu.

“Ürünlerin neredeyse yüzde 10’unu zararına satıyoruz”

Marketlerin üzerindeki baskıdan dolayı bazı ürünleri zararına sattıklarını söyleyen Altun Market Genel Müdürü Hakan Baran “Yapılan indirimi uyguladık. Ancak bizlerin de toptan alırken zamlı aldığımız birçok ürün var. Bu ürünlerde yaşanan zammı minimum düzeyde yansıtmaya çalışıyoruz. Üzerimizde pandemi başından bu yana bir baskı ve önyargı var. Ürünlerimizi zaten zamları erteleyerek raflara ekliyoruz. Ürünlerin neredeyse yüzde 10’nunu zararına satıyoruz diyebilirim. Esasen üreticiden gelen ürünlerin indirimli gelmesi gerekiyor.” dedi.

Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman ise “Biz zaten güncel indirimlerimizi yaptık. KDV indirimini de çok olumlu karşılayarak hemen raflarımıza yansıttık ancak bu KDV indiriminin dışında birçok ürüne ek olarak zam geliyor. Bizler zaten bu zamları opsiyonlu olarak yansıtıyoruz. Piyasadan gelen zamları mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Maliyetlerimizin altında sattığımız ürünler de oluyor bu konuda marketlerin üzerinde biz baskı var ancak üreticiden zamlı gelen ürünü de bazen mecburen yansıtmak zorunda kalıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Erdoğan'ın KDV açıklamaları devam ediyor

Haftasonu KDV indirimini açıklayan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri dönüşünde de konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Erdoğan, “Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz dedik” ifadesini kullandı.

Erdoğan, KDV indiriminin market fiyatlarına yansımadığı yönündeki soru üzerine, “Öyle veya böyle inecek. Ben tabii Hazine ve Maliye Bakanımıza ‘Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor’ dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve bir de bunları teftişe devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, “Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. Bunların üzerine üzerine gideceğiz. Böylece meyveydi, sebzeydi, hububattı, yumurtaydı, süt ve süt mamulleriydi aklınıza ne gelirse, tüm temel gıda ürünlerinde gerekli olanı yapacağız. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın.” diye konuştu.