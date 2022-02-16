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25 kişiye aynısını yapmışlar! Ağlayarak anlattı

25 kişiye aynısını yapmışlar! Ağlayarak anlattı

 KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, bir çiftçinin 105 bin lirasını aldı.

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Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Akay'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, aklanması için de verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

Banka hesabında bulunan 80 bin lira ile bozdurduğu altının parasını verilen hesaba yatıran Akay, dolandırıldığını anlayınca durumu emniyete bildirdi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkinci kez para istediklerinde borç para almak için taksi tutmuş
Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolandırıcılara 105 bin lira kaptırmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Dolandırıcının ilk parayı yatırdıktan sonra tekrardan kendisini arayarak 50 bin lira daha istediğini anlatan Akay, "Aracım yoktu, borç para almak için taksi tuttum. Telefonum sürekli açıktı. Hiç kapatmamam gerektiğini, yedek batarya almamı, şarjı biterse tekrar takmamı istediler. Bu arada kızım sürekli arayıp duruyordu. Sonrasında kızımla konuşunca dolandırıldığımı anladım. Kimse telefonla kendilerinden para isteyenlere itibar etmesin. Ben yandım kimse yanmasın." diye konuştu.

Akay'ın eşi Selvinaz Akay (52) ise çiftçilikle geçimlerini sağladıklarını, dolandırıcıların çocuğunun yazın çalışarak biriktirdiği altınları bile aldığını kaydetti.

Ellerinde ne var ne yoksa hepsini kaptırdıklarını aktaran Akay, "Mahvolduk. Her şeyimiz gitti. Bize devlet büyüklerimiz yardımcı olsun" diyerek gözyaşı döktü. Ayrıca, aynı gün mahalledeki 25 kişinin telefonla aynı yöntemle para göndermeleri konusunda arandığı öğrenildi.

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