Gündüz Bey hain mi tarihte nasıl öldü, kim öldürdü? Gündüz Bey kimdir?

ATV'nin ses getiren, önemli yapımlarından biri olan Kuruluş Osman bu akşam 82. bölümü ile ekrana gelecek. Nefes kesen yeni bölüme Osman Bey ve ağabeyi Gündüz Bey'in kavgası damga vuracak. Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşacak olan Osman Bey'in kardeşleri merak edildi. .Peki Gündüz Bey tarihte kimdir, nasıl öldü, kaç yaşında öldü? Osman Bey'in kardeşlerinin isimleri Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey'dir.

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman bu akşam 82. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşamki bölüme Osman Bey ile ağabeyi Gündüz Bey'in hesaplaşması damga vuracak. Osmmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelen Gündüz Bey, bazı kaynaklara göre, Osman Gazi ile beylik mücadelesine girişmiştir. Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Gündüz Bey'in beylik görevine gelmesiyle akıbeti merak konusu olurken, izleyenler de Gündüz Bey'in nasıl öldüğünü sorgulamaya başladı. İşte, Gündüz Bey nasıl öldü? sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılar.

Kuruluş Osman 82. bölümde neler olacak: Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

Osman Bey'in kaç tane kardeşi var?

Osman Gazi'nin 2 tane kardeşi vardır. I. Osman veya Osman Gazi, mahlasıyla Fahrüddin veya Osmancık, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar ve komutandır. Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir.

Osman Bey'in kardeşlerinin isimleri neler?

Osman Bey'in kardeşlerinin isimleri Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey'dir.

Gündüz Bey kimdir: Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.