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İYİ Partiden CHP'yi kızdıracak uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız

İYİ Partiden CHP'yi kızdıracak uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız

İYİ Partinin kurucularından Bilal Karaca, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) tek başına iktidar hayali bile kuramayacağını belirtti.

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TÜRKİYE'de siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakı yine bir önceki seçimlerde olduğu gibi yoluna birlikte devam ederken Millet İttifakı seçimlere 6 partiyle birlikte girmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti, Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakının genişletilmesi için geçtiğimiz günlerde  Demokrat, Demokrasi ve Atılım (DEVA) ile Gelecek Partisi liderleriyle bir araya geldi. Ancak ittifakın temel merkez partisi kimin olacağı tartışması CHP ve İYİ Parti arasında kavgalar başlattı.

"Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız"
Bu kavgalara son olarak İYİ Partinin kurucularından Bilal Karaca da dahil oldu. İYİ Partili Karaca, Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a yaptığı açıklamada, CHP'nin tek başına iktidar hayali bile kuramayacağını belirterek, "CHP'nin elitist kadrolarının DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini AK Parti geçmişleri üzerinden dışlayıcı söylemlere yeltenmeleri de iktidarın değirmenine su taşıyacağı açıktır. Bu kesimler CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacaklarını artık kabullenmelidirler" ifadelerini kullandı.

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