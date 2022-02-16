Omicron çocukları derinden etkiledi! Hastaneye yatışlar dört kat arttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan yeni verilere göre; Omicron varyantının 5 yaş altı çocukları derinden etkilediği bildirildi. CDC, Delta varyantının baskın olduğu 1 Temmuz-18 Aralık tarihleri arasında her 100 bin çocukta 1,8 çocuğun hastaneye kaldırıldığını belirtirken Omicron'un baskın olduğu 19 Aralık 2021'den 22 Ocak 2022'ye kadar olan dönemde bu oranın 7,1'e yükseldiğini belirtildi.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve halihazırda en baskın olan varyantı Omicron ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaş altı çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yeni verilerini yayımladı. CDC, Omicron dalgası sırasında çocukların Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatma olasılığının Delta'ya göre dört kat daha fazla olduğunu söyledi.

Delta varyantının daha baskın olduğu 1 Temmuz-18 Aralık tarihleri arasında her 100 bin çocukta 1,8 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyleyen CDC, Omicron'un baskın olduğu 19 Aralık 2021'den 22 Ocak 2022'ye kadar olan dönemde bu oranın 7,1'e yükseldiğini aktardı. 14 eyalette 99 bölgeden alınan sürveyans verileriyle hazırlanan raporda ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yönergeleri kapsamında henüz Kovid-19 aşısı almaya uygun olmayan 4 yaşına kadar olan çocukların Omicron dalgasından en fazla etkilenen grup olduğu belirtildi.

Aşılı 18 yaş altı 6 kat daha fazla korunuyor

Rapor, aşılanmamış gençlerin Kovid-19 ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığının Kovid-19 aşısı olan gençlere göre 6 kat daha fazla olduğunu vurgularken aşılanmamış 18 yaş altı genç ve çocukların hastaneye yatırılma oranının haftada 100 binde 23,5, aşılananların ise 3,8 olduğunun altını çizdi.