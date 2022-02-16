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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekete geçti! Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekete geçti! Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'yla ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun telefon trafiği devam ediyor. Krize ilişkin önemli temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alınırken Bakan Çavuşoğlu, gerginliğinin çözümü için diplomatik girişimlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Sergey Lavrov, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek İkinci Antalya Diplomasi Forumuna katılacağını ve bu vesileyle Antalya'da yapılması öngörülen Astana formatında Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısına iştirak edeceğini de teyit etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Lavrov'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kuleba'ya da teşekkürlerini iletti.

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