Bugün gübrede yüzde 30 hayvan yeminde yüzde 12 indirim var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik müjdeleri duyurdu. Bugün itibariyle gübre fiyatları yüzde 30 hayvan yemi fiyatları yüzde 12 oranında indirimli.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda çiftçilere yönelik müjdeleri duyurdu. Çiftçiye hem ödeme hem de gübre fiyatlarında indirim var. İndirimler perşembe günü itibariyle başlıyor.

Erdoğan gübre fiyatlarındaki indirimin yüzde 30 olacağını açıkladı.

-"Yarından itibaren (Perşembe) CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30'luk indirime gidiliyor."

Karma yem fiyatlarında indirim

Karma hayvan yeminde de indirim yapılacağını söyleyen Erdoğan, indirimin perşembe günü olacağını belirtti.

Erdoğan : "Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır."

Pancar alımı

Pancar alım fiyatıyla ilgili konuşan Erdoğan, "2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım fiyatını hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum. Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.