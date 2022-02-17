Fransa Cumhurbaşkanı adayından skandal Öcalan çıkışı: Serbest bırakın

Fransa'da "Boyun Eğmeyen Fransa" adlı partinin lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon Abdullah Öcalan'ı Mandela'ya benzeterek özgürlük istedi.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için skandal bir paylaşımda bulundu. Elebaşı Öcalan'ın 23 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunduğunu ifade eden Jean-Luc Melenchon, "Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" dedi.

Fransa'da "Boyun Eğmeyen Fransa" (LFİ) adlı partinin lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik bir mesaj paylaştı. LFİ lideri Melenchon mesajında, "Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" dedi.

Öcalan 23 yıldır tutuklu, adil değil

Melenchon, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela'nın cezaevindeki tutukluluğuna atıfta bulunarak, "Öcalan 23 yıldır Türkiye'de tutuklu. Neredeyse Mandela kadar. Bu adil değil. Barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Fransa'daki seçimlerde kimler aday?

Melenchon, Fransa'da nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, henüz açıklamadı fakat seçimde aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimlerde yarışacağını açıklayan diğer adaylar şöyle:

"Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesi Başkanı Valerie Pecresse, Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve merkez sol Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo."