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Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki çeyrek altını zorla aldı! Gözaltına alındı

Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki çeyrek altını zorla aldı! Gözaltına alındı

SAMSUN'da karısının boğazına bıçak dayayarak darp edip boynundaki iple bağlı olan çeyrek altını alıp kaçtığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.(40) adlı kadın, kocası M.Ç.'nin (33) boşanma meselesi konuştukları sırada boynuna bıçak dayadığını, boynunda iple bağlı olan çeyrek altının ipini bıçakla kesip altını aldığını, banka hesabındaki parasını almaya çalıştığını ve kendisini tehdit edip darp ettiğini ifade ederek polise şikayette bulundu. Olaydan sonra kaçan M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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