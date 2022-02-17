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Kadına şiddet cezalarına flaş düzenleme Takım elbise oyunu bitiyor!

Kadına şiddet cezalarına flaş düzenleme Takım elbise oyunu bitiyor!

Kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarında mahkemede takım elbise gibi dış görünüm kandırmacalarıyla hakimin gözünü boyamaya son verilecek. Şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak, cezalar arttırılacak.

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Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesine göre kadına karşı şiddet cezalarını artıran düzenleme geliyor. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

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