Gübre fiyatlarındaki indirim pazar tezgahlarına yansıyacak

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, "Gübre fiyatlarında meydana gelecek her düşüş üretim maliyetlerini aşağı çekecek, dolayısıyla satış fiyatlarında da müspet bir rahatlama yaratacaktır." dedi.

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Ünal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürettiği CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30'a varan indirimler açıkladığını anımsattı.

Daha önce de üre gübresi ve 20.20 taban gübresine indirim yapıldığına işaret eden Ünal, "Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 14,83 ve yıllık bazda yüzde 52 artarak ne yazık ki istemediğimiz bir şekilde rekor kırmıştı. Tam da bu dönemde üst üste gelen bu indirimler piyasaya tam olarak yansırsa ki devlet eliyle yapıldığı için yansıyacaktır, çiftçilerimize bir nebze olsun rahatlama sağlayacak." diye konuştu.

Ünal, Ekim-Kasım 2021 döneminde buğday ve arpa ekili alanların birçoğunda yüksek gübre fiyatları nedeniyle birçok üreticinin yeterli miktarda gübre kullanamadığına dikkati çekerek, bunun etkisinin verimde görüleceğini söyledi.

Meyve ve sebze üretim sezonu yaklaşırken ve baharlık ekilen ürünlerin ekim-dikim zamanı gelirken bu indirimlerin etkisinin bir miktar hissedileceğini vurgulayan Ünal, ekinlerde üst gübre olarak kullanılacak CAN gübresinin kardeşlenme ve sapa kalkma dönemlerinde adeta can suyu olacağını anlattı.

Ünal, söz konusu bütün gübrelerin tahıllar, baklagiller, meyve ve sebzelerde kullanılan vazgeçilmez besin maddeleri olup, tarımsal girdilerin ana kaynağını oluşturduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gübre fiyatlarında meydana gelecek her düşüş üretim maliyetlerini aşağıya çekecek, dolayısıyla satış fiyatlarında da müspet bir rahatlama yaratacaktır. Ürünlerdeki fiyat düşüşlerinin piyasaya doğrudan yansıması, hem üretici hem de tüketicinin korunması için devletimizin bir dizi önlem alması gerekmektedir. Ürün fiyatlanırken meydana gelen bütün kalemlerde artış olmuştur. Bunu topyekun bir sistematik halinde denetim mekanizmasıyla beraber indirimler silsilesi haline getirebilirsek mutfaklardaki yangın eminim ki sönecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çiftçinin üzerinde yük olarak en büyük maliyet kalemlerinden biri olan gübre fiyatlarında yapmış olduğu indirim nedeniyle tekrar teşekkür ediyoruz."

Gübreler rekolte artışında etkili

İlkbahar sezonunda ağırlıklı olarak azot içeren üre, CAN, amonyum sülfat gübreleri kullanılıyor. Azotlu gübreler buğday, arpa, mısır, pamuk ve ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerin sağlıklı gelişimi için gerekiyor. Azotlu gübreleme, çiftçilerin bol verimli ve üstün kaliteli ürün hasadı ile tarımsal üretimden beklediği geliri elde etmesi, ülkenin de stratejik tarımsal ürünlerde hedeflenen rekoltelere ulaşarak, bu ürünlerde ithalata ihtiyaç duymaması bakımından önem taşıyor.

Türkiye'de en fazla tüketilen kompoze gübre olan 20.20.0 ise mısır, pamuk, ayçiçeği, çeltik ekimleriyle nisan ve mayıs aylarında kullanılıyor.