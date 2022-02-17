74 yıl sonra kimliğine kavuştu 'sevgilime kavuştum' dedi her akşam öpüp kokluyor
Gaziantep’te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu. Kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayan Bayu, kimliğine kavuşunca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.
Gaziantep’te yaşayan Elif Bayu, küçük yaşlardayken ailesinin kendisine kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşi Elif Gezer isimli kız kardeşiyle aynı kimliği kullandı. Yarım asırdan fazladır kimliksiz yaşadığı haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye’nin gündemine oturan yaşlı kadın için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü seferber oldu.
İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sesini duyurduğu Bayu, televizyon programlarına çıkarak yıllardır yaşadığı zorluğu anlattı. 2 aylık bir çalışmayla tamamlanan yasal işlemlerin ardından kimliği çıkarılan Bayu, 74 yıl sonra kavuştuğu kimliğinin sevincini yaşıyor.
Kimliği boynunda taşıyor: Boynunda taşıdığı kimliğini yanından hiç ayırmayan Bayu, kimliğini öpüp koklayarak seviyor. 74 yıldır kendisiyle aynı isimi taşıyan kız kardeşinin kimliğini kullanan Bayu, kendi kimliğiyle varlığını kanıtlayınca hüngür hüngür ağlayarak, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum, hiç yanımdan ayırmıyorum" dedi.
Yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyorum: Kimliğine kavuşmasıyla yaşadığı sevinci İHA'ya anlatan Elif Bayu, yeni doğmuş bir bebek gibi hissettiğini söyleyerek, "Bütün Türkiye inansın ki ben çok sevinçliyim, çok mutluyum. Gaziantep'ten İstanbul'a giderek kimliğimi aldım. Tüm Türkiye'ye sesimi duyurdum. Ben artık gerçekten yaşıyorum. Ben yeni doğmuş bir aylık bir bebek gibi hissediyorum. Kimliğimin çıkmasını oğlum da çok istiyordu ama görmeye ömrü yetmedi. Kimliğimi çıkardıktan sonra oğlumun mezar taşına sürdürdüm o görsün diye" ifadelerini kullandı.