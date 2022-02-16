Elektrik faturaları için yeni tarife açıklandı! İşyeri, vakıf, cemevleri, dernek ve evlere yeni tarife

Yüksek elektrik faturalarına derman olacak son dakika kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Elektrik ve doğal gaz fiyatları yüksek diyen Erdoğan, işyerleri için kademeli elektrik tarifesinin uygulanacağını duyurdu. Evler için uygulanan düşük tüketim kademesi de yükselecek.

Abone ol

ANKARA'daki kabine toplantısından çıkacak olan elektrikle ilgili karar merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem işyerlerini hem haneleri hem de dernek ve vakıfları rahatlatacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan'dan gelen son dakika açıklamaya göre artık iş yerleri, vakıf ve dernekler için de kademeli elektrik tarifesi uygulanacak. Haneler için yükseltilen düşük tüketim bedeli de yeniden ayarlanacak.

Kabine toplantısından sonra son dakika bilgilerini paylaşan Erdoğan elektrikle ilgili düzenlemeyi 'hayırlı olsun' diyerek şu şekilde duyurdu:

-Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.



-Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

-210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

-Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik.

Enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi

-Son dönemde üzerine en çok konuşulan, istismar edilen konulardan biri de enerji fiyatlarıdır. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin santral sayısını bin 808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır.

Türkiye Avrupa'da en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülke

-Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum.

Konutlarda aylık 200 kw üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3. ülkedir. Ülkemizdeki elektriğin 200 kw'!a denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur.

Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5.5'luk bir oran, Almanya'da 6.2'lik, Çekya'da yüzde 10'luk, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz. Türkiye 100 m3'lük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.