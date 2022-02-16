Jens Stoltenberg: Rusya'nın uçurumdan dönmesi için geç değil

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ihtimali her geçen gün artıyor. NATO'dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Stoltenberg, iki ülke arasında yaşananlarla ilgili son dakika değerlendirmesinde bulundu

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumuna ilişkin toplantı gerçekleştiren NATO, bölgede yaşanabileceklere karşı nelerin yapılabileceğine ilişkin görüşmeler yapıyor. Bu bağlamda toplanan NATO adına Genel Sekreter Jens Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

NATO güvenlik ve savunma için son derece önemli!

"Müttefiklerimizin çoğu en az bütçelerinin yüzde 20'sini bu konuya ayırmakta. Bu akşam NATO'nun sonraki stratejik kavramını da ele aldık. NATO son derece önemli bir forum, savunma ve güvenlik için.

Yeni normal şu; Rusya şunu ortaya koydu. Temel prensiplere karşı çıktığını ortaya koydu. Her ulus kendi yolunu seçme konusunda özgürdür. Müttefikler birbirini savunurlar. Soğuk savaştan bu yana ilk kez böyle bir şey yaşandığını görüyoruz. Diğer ülkeleri korkutmaya çalışıyorlar, Rusya'nın egemenliğini kabul etmesini istiyorlar.

"Rusya güç kullanma konusunda isteklilik sergiledi"

Yeni normal, temel prensipleri yok edilmesi anlamına geliyor. Biz ne olacağını bilmiyoruz, ama nelerin gerçekleştiğini şu ana kadar biliyoruz. Rusya güç kullanma konusunda isteklilik sergiledi. Temel prensipleri değiştirmeye çalıştı. Biz daha uzun dönemli NATO'nun konumunu değerlendiriyoruz. Nihai bir kararın ötesinde tavsiye de vermeye çalışıyoruz komutanlara.

Daha uzun dönemli düzenlemeler yapılacak. Bu tek bir unsur aslında. 2014'den sonra kolektif ortak savunmamızı güçlendirmeye çalıştık Baltık ülkelerinde özellikle. NATO komuta yapısını, yanıt gücünü güçlendirmeye çalıştık. Son aylara ve haftalara bakacak olursak öncelikle daha fazla NATO birliği konuşlandırdık. Daha fazla uçak, asker konuşlandırdık.

Amacımız Rusya'nın yaptığını takip etmek. NATO yanıt gücünün hazırlık yetkisini artırmaya çalıştık. Biz bir şeylerin olmasını beklemek yerine zaten harekete geçtik. Daha uzun dönemli düzenlemeler söz konusu. Önümüzdeki haftalarda askeri komutanlardan tavsiye alacağız.

"NATO Rusya için bir tehdit değil"

NATO Rusya için bir tehdit değildir. NATO bir savunma gücüdür. Son aylarda oturup Rusya'nın güvenlik endişelerini dinlemek istediğimizi çok kez dile getirdik. Karşılıklı oturup iyi niyetle diyaloğa girmemiz gerekiyor. Füzelerin sayısını dengeli bir şekilde nasıl kısıtlayabiliriz, bunu yapabiliriz. Geçmişte orta menzilli füzelerin engellenmesi sözleşmesi vardı. Rusya bu sözleşmeyi ihlal etti. Tabii ki biz aynı sözleşmeyle devam edebiliriz eğer Rusya kurallara uyarsa, stratejik görüşmeler devam ediyor uzun füzeler için.

Rusya 100 binden fazla asker yığdı

Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil. Kimse yanlış hesap yapmasın. Rusya 100 binden fazla asker yığdı. Aylar önce gerçekleşmişti. Biz niyetleri konusunda net olduğumuzu söylemedik. Ne yapacakları konusunda herhangi bir şey net değil. Soğuk savaştan beri ilk kez böyle bir şey görüyoruz.

Biz NATO olarak tehdit değiliz, diyaloğa açığız. Belli başlı konular üzerinde anlaşmaya varmak istiyoruz. Rusya'nın dile getirdiği endişeleri ele almak istiyoruz. Ukrayna'da saldırıya geçmek gibi bir planımız yok. Temel prensiplerden NATO olarak vazgeçemeyiz. Helsinki Nihai Akdi başta olmak üzere belli başlı prensipler üzerinde anlaştık biz.

"Tüm ülkelerin Nato'ya üye olmayı isteme hakkı var"

Tüm ülkelerin kendi başına NATO üyesi olup, olmama hakları var. Rusya'nın askeri sevkiyatı oluşturduğunu görüyoruz. Bir retorik kullanıyorlar, ültimatom vermeye çalışıyorlar. Rusya'nın geçmişte komşularına neler yaptığını biliyoruz. Bu nedenle savunmacı biçimde Batı'daki askeri mevcudiyetimizi arttırıyoruz.

Rusya'nın gerilimi azalttığını görmedik sahada. Aslında ihtiyatlı iyimser olmak istiyoruz. Diplomatik çabaların sürmesini istiyoruz. Diplomatik alanda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Sahada gördüklerimize bakacak olursak, birliklerin geri çekildiğini görmüyoruz, Rusya giderek konumunu güçlendiriyor."

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamasında dikkat çeken ayrıntılar:

- Liderler Haziran’da Madrid’de toplanınca transatlantik stratejisini teyit edecek.

- Avrupa'da yeni normal Rusya’nın güvenliğimize meydan okuması.

- Soğuk savaştan beri en büyük askeri yığınakla karşı karşıyayız.

- Rusya daha önce de güç kullanmaktan çekinmedi bu yüzden Doğu Avrupa'da daha uzun vadeli planlar yapmalıyız.

- 2014'ten beri Baltıklarda NATO mukavemet gücünü üçe katladık.

- Biz Rusya'nın kaygılarını dinledik. Bununla ilgili en iyi yöntem bunu oturup birlikte konuşmaktır.

- Bizim saldırı sistemlerimizi Ukrayna'da kullanmak gibi bir planımız yok. Fakat NATO'nun temel değerleri konusunda müzakereye gidemeyiz.

- Rusya cephede gerilimi düşürmedi, henüz geri çekilme görmedik. Moskova’nın açıklamalarına temkinli iyimserlikle yaklaşıyoruz.

-Siber saldırılar da kaygı verici bu yüzden Rusya'ya ‘tansiyonu düşür’ diyoruz.