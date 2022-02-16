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Kocaeli'de hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılan şüpheli yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılan şüpheli yaralandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen zanlı elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde H.K., hırsızlık amacıyla elektrik trafosuna girdi. Burada kabloları keserek almaya çalışan şüpheli akıma kapıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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