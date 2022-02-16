Yeni elektrik faturası tarifesi! İşyeri ve derneklerin elektrik faturasını düşürecek yeni paket

ANKARA'dan beklenen yeni elektrik tarifesiyle ilgili son dakika kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Yeni elektrik tarifesine iş yeri ve dernekler de dahil edildi. Elektrik faturasını düşürecek kademeli pakette sınırlar değişiyor.

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ANKARA'daki kabine toplantısından çıkacak olan elektrikle ilgili karar merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem işyerlerini hem haneleri rahatlatacak yeni düzenlemeyi açıkladı. Erdoğan'dan gelen son dakika açıklamaya göre artık iş yerleri için de kademeli elektrik tarifesi uygulanacak. Haneler için yükseltilen düşük tüketim bedeli de yeniden ayarlanacak.

Kabine toplantısından sonra son dakika bilgilerini paylaşan Erdoğan elektrikle ilgili düzenlemeyi 'hayırlı olsun' diyerek şu şekilde duyurdu:

-Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir.Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir.



-150 kilowat olan en düşük tarife dilimini 210 kilowata düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık.

-210 kilovat saate kadar düşük tarife ve yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımızın lehine yeniden değerlendirecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir.

Üzerinde en çok konuşulan, söz söylenen ve istismar eden hususlardan birisi de enerji fiyatlarıdır. Türkiye bunun sadece fiyatını tartışabiliyorsa bunu 100 bin megawat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle 1808'e yükselterek iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 1 milyon 275 bin kilometrenin üzerine çıkarttık.

Son dönemde elektrik fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum değildir. Küresel düzeyde fiyatlar artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının Avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden karşılaştırmasını yaparak gerçek tabloyu dikkatinize sunmak istiyorum.

Elektrikte en ucuz 3. ülke Türkiye

Konutlarda aylık 200 kilowat tüketim üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'da 34 ülke arasında vatandaşlarına en ekonomik hizmeti sunan 3. ülkesidir. Norveç 35, Fransa 45, Hollanda 60, Belçika 92, Almanya'da 100 Avro'dur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde ülkemizde yüzde 5,5 oran karşımıza çıkmaktadır.

Benzer tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18,5 Avroluk faturasıyla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir.