BIST 2.041
DOLAR 13,59
EURO 15,49
ALTIN 819,30
HABER /  GÜNCEL

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi çok net konuştu: Ukrayna'ya saldırmayacağız

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi çok net konuştu: Ukrayna'ya saldırmayacağız

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarihler verildiğini ve bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi. Erkhov, ülkesinin Ukrayna'ya saldırmayacağını ifade etti.

Abone ol

RUSYA ile Ukrayna arasındaki kriz gündemdeki bir numaralı yerini koruyor. Rusya, Batı'dan gelen açıklamaların aksine Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarını reddediyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, söz konusu gerilimi TRT Haber'e değerlendirdi.

Ukrayna'nın işgal edileceğine dair tarihler verildiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyleyen Erkhov, "Bu konuda bir histeri yaşanıyor, abartmıyorum. Vatandaşlar tahliye ediliyor, konsolosluklar kapatılıyor ve yerleri değiştiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı neredeyse kaçınılmaz olarak işgal edeceği konuşuluyor ve işgalin olası tarihleri bile veriliyor. Bu arada bu tarihlerden biri dündü, biri bugün. Üçüncüsü ise yarın. Ne oldu, işgal gerçekleşti mi? Aynı zamanda saldırı silahları da dahil modern silahlar Ukrayna'ya pompalanıyor. Ukrayna ordusuna yabancı eğitmenler gönderiliyor" dedi.

Büyükelçi Aleksey Erkhov, şartların provokasyona açık olduğunu ve tansiyonun bilinçli bir şekilde yükseltilerek Rusya'ya yaptırım uygulanmak istendiğini söyledi.

"Saldırmayacağız"
Erkov, "Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum. Rusya'nın yaklaşan işgaline dair tüm timsah gözyaşları boş bir propagandaya dönüştü. Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız. Çünkü biz hiçbir kimseye saldırmayacağız. Bu, genel olarak bu ülkeye tüm sevgi ve saygımla birlikte Ukrayna ile ilgili değil. Küresel askeri-politik düzlemde Ukrayna'yı füzelerin ve muhtemelen nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Rusya'ya erişebileceği bir ülke olarak görmek zorundayız. En başta bu Rusya ile Rusya'nın güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili" ifadelerini kullandı.

Acil sorunlara acil çözümlerin gerektiğini söyleyen Erkhov, "Bize göre diyalog ihtimali tükenmekten çok uzakta ve biz uluslararası temaslar oluşturmaya devam etmek niyetindeyiz" diye konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ülkelerine mektup gönderdiğini, bu mektubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisinin ilettiğini söyledi. Rus büyükelçi, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz" dedi.

Putin'in Türkiye ziyareti
Erkhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, ziyarette üst düzeyde konuşulmayı bekleyen çok konu olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken sözler! 6'lı ittifaka katılacak mı?
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken sözler! 6'lı ittifaka katılacak mı?
Jens Stoltenberg: Rusya'nın uçurumdan dönmesi için geç değil
Jens Stoltenberg: Rusya'nın uçurumdan dönmesi için geç değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekete geçti! Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu harekete geçti! Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Şenol Güneş Beşiktaş'ın başına ne zaman geçecek?
Şenol Güneş Beşiktaş'ın başına ne zaman geçecek?
Osman Bey kardeşleri kaç tane kimdir-Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey tarihte ölümü
Osman Bey kardeşleri kaç tane kimdir-Gündüz Alp, Saru Batu Savcı Bey tarihte ölümü
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine su tasarrufu ayarı! Bakanlık duyurdu
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine su tasarrufu ayarı! Bakanlık duyurdu
Recep ayı 15. gün ibadetleri ve yapılacakları Recep 15. günü kılınacak namaz
Recep ayı 15. gün ibadetleri ve yapılacakları Recep 15. günü kılınacak namaz
Gündüz Bey ölümü tarihte nasıl oldu Gündüz Bey hain miydi?
Gündüz Bey ölümü tarihte nasıl oldu Gündüz Bey hain miydi?
İYİ Partiden CHP'yi kızdıracak uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız
İYİ Partiden CHP'yi kızdıracak uyarı: Bizsiz iktidar hayali bile kuramazsınız
Omicron çocukları derinden etkiledi! Hastaneye yatışlar dört kat arttı
Omicron çocukları derinden etkiledi! Hastaneye yatışlar dört kat arttı