Bazı zincir marketler 'Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz' diyor

Yüzde 7'lik KDV indiriminde sergiledikleri cinlik sonrası gözler Zincir marketlerin üzerine çevrildi. Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner ise bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Doğaner, zincir marketlerin fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden gitmesi için indirmediklerini iddia etti.

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Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi sonrası zincir marketler önce zam yapıp sonra KDV indirimine gitmişti. Bu durum herkesin tepkisini çekerken, Sabah yazarı Dilek Güngör, "Zincir marketler millli güvenlik sorunu oldu" diye yazdı. Bir diğer Sabah yazarı Özlem Doğaner ise zincir marketlerle ilgili şok bir iddiayı gündeme getirdi.

‘Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz’ diyenler var

Yazısında KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düştükten sonra zincir marketlerin önce zam sonra indirim yaptığını öne süren Özlem Doğaner, dikkat çeken bir başka iddiada bulundu. Özlem Doğaner yazısında, “Bir de bunların içinde ‘Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz’ diyenler olduğunu duydum” iddiasında bulundu ve şöyle devam etti:

Bedava da ürün verse yine de almamak lazım!

“Doğruluğuna inanmak istemedim. Kendi ülkesine ve vatandaşına siyasi nedenlerle bu ihaneti yapıyorlarsa, bu ülkeye hiçbir dönemde faydaları olmaz. Bedava da ürün verse yine de almamak lazım.”