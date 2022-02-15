Zincir marketler devlete kafa tutuyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiğini açıkladı ve ekledi: İşadamlarımızdan da böyle bir indirim bekliyoruz… Erdoğan böyle dedi ama özellikle zincir market sahipleri, 14 Şubat pazartesi indirim başlamadan önce bindirim yapıverdi… Yumurtadan, şekere tüm ürünlere acilen zam yaptılar… Zincir marketlerin görevlilere gün boyu zamlı etiket değiştirdiler…

Sonra, sonrası ne yüzde 7’lik indirimi kuzu kuzu yaptılar…Yaptılar ama öncesinde yaptıkları bindirim nedeniyle indirim hiç hissedilmedi… Böylece zincir marketler devlete bir kez daha faka tutmayı sürdürdüler… Bizim arkadaşlarımız da sokağa çıkıp vatandaşa sordu… O yüzde 7’lik KDV indirimini vatandaş hiç mi hiç hissetmemiş…