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POLİTİKA

Mehmet Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğalgazda 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AHaber canlı yayınında doğal gaz faturalarındaki artışa ilişkin konuştu. Özhaseki, doğal gazda 1000 liralık bir doğal gaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75’ini devletin karşıladığını ifade etti.

"Doğal gazda en ucuz ülkeyiz"
Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, fiyatları AB ülkeleriyle kıyaslayarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" ifadelerini kullandı.

Yarısını devlet ödüyor
2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Mehmet Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" dedi.

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