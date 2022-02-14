Gülşah Saraçoğlu dudağına yaptırdığı dolgu estetiğinden konuşamaz hale geldi

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken ağzını kapamasıyla dikkat çekti. Kaza geçirdiğini söyleyen ünlü modacının estetik yaptırdığını gizlediği konuşuluyor.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken elleriyle dudaklarını kamufle etmesiyle dikkat çekti.

Şiş dudakları ve yanağındaki sıyrıklarla dikkat çeken Saraçoğlu kaza geçirdiğini söylese de dudağının iri ve şiş görüntüsü akıllara dolgu yaptırdığını getirse de, ünlü modacı estetik sorularına itiraz etti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Demet Akalın da bu konuda arkadaşı Gülşah Saraçoğlu'nu uyardığını açıklamıştı. Saraçoğlu, önceki akşam Ulus'ta bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin 'Deha Bilimlier' soruları karşısında sessizliğini korudu.

39 yaşındaki şarkıcı Deha Bilimlier ile 'yasak aşk' yaşadığı iddia edilen 40 yaşındaki modacı Gülşah Saraçoğlu, Ulus'ta objektiflere takıldı. Lerzan Mutlu'nun sahnesini dinlemeye geldiğini söyleyen Saraçoğlu, "Çok güzel bir sahneydi, kendisinin de doğum günüydü iyi ki doğdu" dedi.

Eski eşiyle barışacak mı?

Muhabirlerin "Eski eşiniz ile barışacağınıza dair haberler çıktı. Bir barışma olacak mı?" sorusuna "Hayır, eski eşim ile küs olma gibi bir durumum yok çünkü o benim için çok kıymetli. Kendisi benim evladımın babasıdır" dedi.